L’Espagne et ses options de médailles

19/07/2021

19/07/2021

Blanchiment d’Arnau

Après un an de retard dû à la pandémie, Les Jeux Olympiques de Tokyo sont au coin de la rue, où des milliers d’athlètes assisteront à l’événement sportif par excellence.

Parmi tous se distingue une délégation espagnole qui contribue jusqu’à 321 athlètes prêt à donner le maximum de performance possible et à prendre les options de grimper au sommet du podium.

Une puissance dans le sport d’équipe

Les différentes équipes qui représenteront l’Espagne aux Jeux Olympiques de Tokyo seront à nouveau l’un des principaux axes à prendre en compte pour le tableau final des médailles. Plus précisément, jusqu’à neuf équipes qui coexistent avec les aspirations et la pression de remporter la médaille.

Le retour de la football ravive l’esprit de Barcelone 1992, où dans une finale vibrante au Camp Nou, l’équipe espagnole a remporté l’or en battant la Pologne.

Lui aussi basketball Il a réussi à accrocher des médailles à Rio à deux reprises, dans la catégorie masculine et féminine, ce qu’il cherchera à réaliser à nouveau dans la capitale japonaise.

le handball masculin, champion du monde et d’Europe, aspire à boucler le cycle avec le titre qui lui manque. Les ‘Warriors’, qui ont terminé sixièmes au dernier tour et troisièmes à Londres 2012, auront également leurs options.

le water polo Les hommes, actuel vice-champion du monde, entreront dans la poule avec l’objectif d’une médaille d’or déjà obtenue à Atlanta 1996. Les femmes, championnes d’Europe et médaillées d’argent de la Coupe du monde, tenteront de monter sur un podium qu’il a savouré à Londres. et dont il est resté très proche à Rio.

Lui aussi gazon de hockeyPour les hommes comme pour les femmes, ce sera un sport dont il faudra tenir compte en termes de possibilités de médailles.

Le tableau des médailles individuel, entre les mains de Mireia, Craviotto, Valentin et Jon Rahm

Avec les absences notables de Rafael Nadal, Caroline Marin, Bruno Hortelano ou alors Sergio Garcia, l’Espagne s’essouffle pour continuer à élargir le tableau des médailles. Pourtant, nombreux sont les noms d’athlètes individuels qui aspirent à jouer du métal.

Bien qu’il n’y ait pas de médaille garantie, les prédictions et les projections indiquent trois ou quatre événements, où presque selon toute probabilité un athlète espagnol montera sur le podium tant attendu.

Le nageur Mireia Belmonte, le canoéiste Saul Craviotto, l’haltérophile Lydie Valentin et le golfeur Jon Rahm sont les options de médailles les plus claires. Aussi judoka Niko Shera et le combattant de karaté Sandra Sanchez, considéré comme le meilleur de l’histoire dans la catégorie des kata féminins.

Le canoë est une claire prévision de médaille pour la délégation espagnole. Craviotto concourra en K1-200 aux côtés Rodrigo Germade, Carlos Arevalo, Christian taureau, Marcus Cooper valse Oui Carlos Garrot.

En athlétisme, Orlando ortega Il est le candidat le plus fort au 110 mètres haies, une épreuve où il était déjà argent il y a cinq ans. Et c’est le seul nom avec des options en athlétisme, avec la présence de Ana Peleteiro en triple saut, ou les épreuves de marche dans lesquelles excellent les champions d’Europe du 20 kilomètres, Maria Perez Oui lvaro Martin. Il convient également de souligner le marcheur historique ‘Chuso’ García Bragado, qui disputera ses huitièmes Jeux Olympiques.

Côté natation, outre Mireia, il y a aussi de l’espoir avec la récente médaille d’or continentale du 200 nages, Hugo González. Également en natation synchronisée, avec une équipe dirigée par Ona Carbonell.

Au tennis, la défaite de Nadal s’en va Garbiñe Muguruza déjà Pablo Carreño comme les principales références de l’équipe espagnole.

D’autres athlètes qui se précipitent sur les options de retour du Japon avec l’or autour du cou sont le triple champion du monde Mario Mola en triathlon, les champions du monde de dériveur Silvia Mas je Patricia Cantero en classe 470, le cycliste historique Alejandro Valverde à l’examen sur route, Albert Torres Oui Sébastien Mora en duo sur la piste, Fatima Galvez Oui Alberto Fernández au tir et au taekwondo Adriana Cerezo.

Les options sont là et les athlètes vont tout donner. Il sera difficile d’atteindre des quotas élevés tels que 22 médailles obtenues à Barcelone ’92. A partir de là, dans toutes les éditions, le nombre total de médailles obtenues a atteint les deux chiffres. Quoi qu’il en soit, la projection de la délégation espagnole est optimiste.