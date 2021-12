L’Espagne exclut d’imposer le vaccin obligatoire après la proposition de l’UE

02/12/2021 à 21:23 CET

Patricia Martin

La ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, a précisé que l’Espagne excluait d’imposer la vaccination obligatoire malgré le fait que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a recommandé ce mercredi que les Etats membres ouvrent le débat.

En fait, l’Allemagne a repris le gant et a annoncé qu’elle introduirait la vaccination obligatoire probablement à partir de février. Mais la situation est très différente dans les deux pays. Au Allemagne seulement 68,7 % de sa population a le patron complet, contre près de 80 % en Espagne (89 % de la population cible). Et la moyenne européenne est de 66%.

Pour cette raison, Darias a fait valoir que, « comme la situation » espagnole « est différente », l’objectif sera de continuer à vacciner comme « c’est fait » jusqu’à présent, c’est-à-dire volontairement. Et c’est que le ministre a reconnu « la très haute conscience citoyenne » et la « haute responsabilité des Espagnols » qui non seulement approchent les centres de vaccination pour se faire vacciner mais aussi pour « protéger les autres« .

Dans ce contexte, il a souligné que l’Espagne « dirige » l’administration des dose de rappel. Cependant, il a demandé aux autonomies de « continuer à accélérer le rythme » afin que le pourcentage le plus élevé de personnes de plus de 60 ans, vaccinées avec Janssen et les professionnels de la santé et des services sociaux soient immunisés avant Noël.

Les restrictions

Le ministre a fait ces considérations après la deuxième Conseil Interterritorial détenu en personne pendant la pandémie. Une réunion où certains conseillers se sont prononcés en faveur de resserrer les restrictions Compte tenu de l’avancée de la sixième vague -l’incidence a augmenté de près de 17 points ce jeudi, à 234 cas pour 100 000- et du danger posé par la variante omicron, étant donné que le premier cas de transmission communautaire a déjà été détecté, c’est-à-dire de une personne infectée par la souche détectée en Afrique du Sud mais qui n’a pas voyagé en Afrique ou n’a pas été en contact avec quelqu’un de ce continent.

Cependant, le ministre a assuré que « le sentiment majoritaire » des collectivités était de poursuivre la stratégie de vaccination et la « culture de soins », en référence à l’utilisation de masques, à la distance de sécurité ou à la ventilation intérieure. A cet égard, le ministre a lancé un appel à « éviter les foules« pendant le pont de la Constitution. Chaque fois que vous faites du shopping dans une zone surpeuplée, a-t-il rappelé, « vous devez porter votre masque et garder vos distances ».

Vaccin pour l’enfance

D’autre part, le ministre a informé les conseillers qu’au 13 décembre, 1,3 million de doses du vaccins pédiatriques de Pfizer, auxquels s’ajouteront 2 millions supplémentaires en janvier. Une quantité suffisante pour vacciner les 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 11 ans. Ce sera la Commission de santé publique, mardi prochain, qui autorisera de manière prévisible la vaccination de ce secteur de la population et, à partir de ce moment, la planification de la manière de réaliser les ponctions sera convenue.

Le long Conseil interterritorial a également débattu de dizaines de questions qui ils étaient en attente et qu’ils n’ont rien à voir avec le covid. Il y a eu 18 accords, tels que l’approbation de la stratégie de santé numérique et de santé mentale, un plan de prévention du VIH et l’élargissement du portefeuille de services. Bien entendu, la stratégie en santé mentale comprend une section sur les effets causés par la pandémie et, pour la première fois, comprend un chapitre complet visant à prévenir le suicide.