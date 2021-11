L’Espagne fait face à une reprise « un peu plus lente » par rapport à la moyenne européenne

16/11/2021 à 19:10 CET

Le gouverneur de la Banque d’Espagne, Pablo Hernández de Cos, a souligné ce mardi que L’Espagne est actuellement confrontée à une reprise plus lente par rapport à la moyenne de la zone euro.

« Peut-être que l’élément qui ressort le plus dans l’économie espagnole n’est pas seulement qu’elle a baissé davantage l’année dernière par rapport à la moyenne de la zone euro, mais que la récupération est un peu plus lente», a déclaré le gouverneur lors de son intervention dans le forum Reset, organisé par l’Association pour le progrès de la direction (APD).

Plus précisément, et comme expliqué, l’économie espagnole il serait de 6,6 points en dessous du niveau d’avant-crise, alors que dans la zone euro, il ne serait inférieur que d’un demi-point de pourcentage. Malgré cela, De Cos a estimé que l’évolution du marché du travail en Espagne est meilleure que celle du PIB, avec une affiliation effective qui est déjà pratiquement aux niveaux d’avant-crise en octobre.

Parmi les conséquences de la crise, De Cos a pointé la dégradation des finances publiques, qui a provoqué une augmentation du déficit et de la dette, en plus de l’hétérogénéité de la reprise, puisqu’elle ne se déroule pas de manière similaire par secteur. ou par secteur.

Intensité de récupération modérée

De Cos a rappelé que la dernière série de comptes nationaux publiée par l’INE impliquait un niveau de PIB plus faible au deuxième trimestre que dans l’estimation des progrès, jusqu’à 1,1%, tandis que pour le troisième trimestre, une croissance trimestrielle de 2% était attendue.

En attendant que la Banque d’Espagne publie la révision de ses prévisions en décembre, De Cos a déjà assuré à plusieurs reprises que Ces ajustements se traduiront par une réduction « significative » de vos estimations..

Et, comme il l’a expliqué, il y a une détérioration récente de certains aspects de l’environnement extérieur, comme les goulots d’étranglement mondiaux ou la hausse des prix des matières premières et autres coûts intermédiaires. Concernant la hausse de l’inflation, le gouverneur estime qu’elle a une composante transitoire élevée, même si elle durera plus longtemps que prévu.

Plus récemment, des goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et des pressions inflationnistes liées à l’augmentation des produits énergétiques se sont ajoutés aux risques liés à l’évolution de la pandémie. « Il y a des nuages ​​auxquels prêter attention et donner des réponses adéquates de la politique économique« , a fait remarquer le gouverneur.

Une autre condition de la reprise est de savoir comment l’épargne accumulée des ménages, qui dépasse 6 points de PIB, sera défaite. Les prévisions macroéconomiques suggèrent que cette désépargne se fera lentement. En outre, il existe également des incertitudes sur le tourisme, un secteur fondamental pour l’économie espagnole, ainsi que sur l’exécution et l’absorption des fonds européens.

Le rôle des politiques économiques

Par conséquent, à court terme, Hernández de Cos a insisté pour que il faut éviter un retrait prématuré des mesures de soutien monétaire et budgétaireBien que ce dernier devrait être plus ciblé et faire partie d’un programme de consolidation à moyen terme. En outre, il a souligné la nécessité d’établir un agenda ambitieux de réformes structurelles, également soutenu par l’utilisation de fonds européens.

Le gouverneur estime que la politique économique devrait également faciliter l’adaptation aux nouvelles réalités apparues après la pandémie. A cette fin, il considère que le recours aux mécanismes d’ajustement prévus par la législation pour adapter la situation spécifique des entreprises, améliorer les procédures de restructuration de la dette et renforcer les politiques de formation et d’aide à la recherche d’emploi doit être autorisé.

En outre, il recommande que l’accompagnement des familles vulnérables face à l’épisode inflationniste s’accompagne d’une réflexion approfondie sur les éventuelles carences du système énergétique.