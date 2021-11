L’Espagne fait ses débuts réussis à la Doha Paddle World Cup

16/11/2021 à 01:10 CET

Europe Presse

Les Équipes espagnoles féminines et masculines ils ont été créés ce lundi avec des chemins victoires éclatantes contre le Paraguay et le Royaume-Uni respectivement dans le XV Championnat du monde de pagaie qui est contesté à Doha.

L’équipe féminine a commencé la défense du titre avec des triomphes complets contre le Paraguay. Alejandra Salazar et Gemma Triay ajouté le premier point en battant clairement Lorena Riquelme et Jessica Morales par 6-0, 6-1.

Les deux autres points étaient également très forts pour l’équipe d’Icíar Montes. Marta Ortega et Ariana Sánchez, et Patty Llaguna et Lucía Sainz ont été imposées par chacun 6-1, 6-0 Elianne Matto et Claudia Calderini, et Paloma Mereles et Alejandra García, respectivement. Les Espagnols affronteront le Brésil mardi.

Pour sa part, équipe masculine il n’a pas eu de problèmes excessifs non plus La Grande-Bretagne, qu’ils ont battue 3-0. Alejandro Galán et Javi Rico ont battu Lovie Harris et Sam Jones 6-1, 6-4 ; Juan Lebrón et ‘Coki’ Nieto pourraient (6-1, 6-3) avec Christian Murphy et Richard Brooks, et Momo González et Arturo Coello ont clôturé la séance plénière contre Ryan Wyatt et Chris Salisbury (6-1 et 6-2). Le Chili sera le prochain rival de l’équipe dirigée par Juanjo Gutiérrez.