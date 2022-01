L’Espagne, favorite pour accéder à la finale de la Coupe ATP

01/06/2022 à 17:26 CET

pari

L’Espagne a la possibilité de revenir une finale de Coupe ATP deux ans plus tard. Et que cette fois il n’a pas Rafael Nadal dans ses rangs. Mais l’Espagne n’a pas besoin de passer des tours et de se présenter dans ces demi-finales en tant que grand favori pour être en finale.

Les Espagnols affronteront la Pologne, une équipe contre laquelle l’Espagne n’aura pas la tâche facile, mais qui, en raison des joueurs et de la qualité, devrait pouvoir s’incliner. Le match nul s’ouvrira, s’il n’y a pas de changements de dernière minute, Pablo Carreño contre Kamil Majchrzak, qui a remporté ses trois matches dans cette compétition. Bien entendu, le Polonais, numéro 117 mondial, n’a pas affronté d’adversaires de gros calibre et, même s’il n’a pas perdu de set à ce jour, cela ne devrait pas poser de problème à Carreño.

Ceci est indiqué par les quotas, qui placent l’Asturien comme favori pour [1.29], pour lui [3.6] de son rival. le seule épreuve de force Entre eux, de retour dans le lointain 2015, le Polonais l’a emmené.

Une fois ce premier match terminé, Roberto Bautista prendra la piste dans le duel des numéros un. Il sera mesuré à Hubert Hurkacz, le top dix polonais. L’homme de Castellón est sur un très bon sommet, avec trois victoires en deux sets contre d’anciens rivaux tels que Christian Garín, Casper Ruud et Dusan Lajovic, tandis que Hurkacz, après les deux premiers matchs nuls simples, a dépassé Diego Schwartzman.

Cela peut être la réunion qui décide du sens de la traversée et pour cette raison les quotas ne pourraient pas être plus égaux. Baptiste à [1.91] et Hurkacz également à [1.91]. Par la suite, si nécessaire, les doubles seraient joués, mais le choix des joueurs sera réservé jusqu’au dernier moment.

Avant ces demi-finales, L’Espagne est favorite lever le titre et payer à [2.5].