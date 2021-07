L’Espagne, favorite pour l’or en football dans un tournoi limité de stars

21/07/2021 à 6h01 CEST

. / Tokyo

La Équipe d’Espagne masculine de football olympique partie comme favori pour remporter la médaille d’or aux Jeux de Tokyo 2020 en raison du niveau contrasté de ses joueurs, dont six ont atteint les demi-finales de l’Eurocup absolue, et qui contraste avec le absence d’étoile dans d’autres équipes en raison du refus de leurs clubs respectifs. Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinicius Junior et Rodrygo Goes, entre autres, ont manifesté leur désir d’assister aux Jeux Olympiques, mais ils n’ont pas pu le réaliser en raison du veto de leurs clubs. Des noms qui donneraient plus de cachet à un tournoi et un problème auquel l’Espagne n’a été confrontée que dans trois cas : Ferran Torres, Fabian Ruiz et Borja Mayoral. Les clubs espagnols sont contraint de céder des footballeurs à l’équipe nationale, c’est pourquoi Luis de la Fuente a un large éventail de talents. De plus, six des dix joueurs les plus valorisés du tournoi sont espagnols : Pedri est en tête du classement du portail spécialisé Transfermarkt avec 80 millions d’euros et a grimpé de 10 pour son grand Championnat d’Europe.

Pour cette raison, l’Espagne est le favori pour répéter l’exploit réalisé à Barcelone’92. Une médaille d’or qui en fait la seule équipe européenne à avoir accroché cette médaille autour de son cou depuis que le format des moins de 23 ans a été imposé – à trois exceptions près – cette année-là. Bien sûr, il est conscient de la difficulté de la compétition, dans laquelle le physique joue un rôle fondamental, et dans laquelle il y a toujours une sélection qui surprend et va loin dans le tournoi. Cas notable, par exemple, du Honduras à Rio 2016 et de l’Irak à Athènes 2004. De plus, les équipes africaines jouent généralement de grands rôles dans le tournoi. Le Nigeria, à Atlanta 1996, et le Cameroun, à Sydney 200, ont obtenu l’or. Et les bronzes du Ghana à Barcelone 92 et de l’équipe nigériane à Rio 2016 font rêver l’Afrique du Sud, l’Egypte et la Côte d’Ivoire pour Tokyo 2020 alors qu’il n’y a pas de grande star à part cette dernière, avec le milieu de terrain milanais Franck Kessie.

“Ne sous-estimez jamais le cœur d’un champion & rdquor;, la phrase mythique de l’entraîneur Rudy Tomjanovich lorsqu’un an après que ses Houston Rockets ont remporté le ring en 1995, les analystes ne leur faisaient pas confiance, s’applique au Brésil, qui vient après avoir atteint leur objectif, et a exigé , l’or à Rio 2016 lors d’une séance de tirs au but déchirante contre l’Allemagne que Neymar a clôturée. Pour Tokyo 2020, sa grande star est Richarlison, qui arrive après la dispute de la Copa América. Le footballeur d’Everton arrive après une saison au cours de laquelle il a franchi une nouvelle étape dans l’élite sous Carlo Ancelotti, ajoutant 13 buts et 3 passes décisives. Sans Vinicus Junior et Rodrygo Goes susmentionnés après le refus du Real Madrid de les abandonner, mais avec Diego Carlos (Séville) comme renfort de luxe pour une défense qui aura Dani Alves. A 38 ans, déjà au crépuscule de sa carrière sportive, il participera à ses premiers Jeux Olympiques dans le but d’étoffer encore son palmarès, qui compte 43 titres, le plus de toute l’histoire du football. Et en phase de poules, ils rééditeront la finale des derniers Jeux Olympiques. L’Allemagne, vice-champion d’Europe en 2019, compte un noyau de joueurs de Bundesliga, mais pas de grandes stars internationales. On a davantage parlé de sa façon d’annoncer l’appel, en se souvenant de la mythique série japonaise Oliver et Benji, au lieu de leurs noms.

L’autre équipe sud-américaine présente dans le tournoi est l’Argentine, qui a battu le Brésil lors de la finale pré-olympique. Base de joueurs de la ligue locale avec de grands espoirs pour Alexis Mac Allister. Le jeune milieu de terrain de Brighton a la chance aux Jeux Olympiques de montrer qu’il est appelé à faire un nouveau saut dans l’élite.

De son côté, la France, de nom, pourrait figurer dans la liste des favoris, mais son effectif a perdu de nombreux noms en cours de route. Le dernier, celui d’un joueur qui espérait que l’événement japonais serait pour lui une vitrine comme Eduardo Camavinga, avec de grandes équipes européennes intéressées à le faire sortir de Rennes. Mbappé, qui par âge n’avait pas plus de 24 ans, Kounde, Upamecano et Marcus Thuram auraient pu donner un saut de qualité à une équipe qui vient après un décevant européen des moins de 21 ans dans lequel ils ont chuté en quart de finale.

Le Mexique, qui sait ce que c’est que de remporter une médaille d’or olympique il y a neuf ans à Londres 2012, a également perdu des troupes en raison de la dispute pendant ces jours de la Gold Cup, les galons iront donc au footballeur du Betis Diego Laínez, qui portera le ’10’ sur le dos.

Composition des groupes :

GROUPE A: Japon, Afrique du Sud, Mexique et France.

GROUPE B : Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras et Roumanie

GROUPE C : Egypte, Espagne, Argentine et Australie

GROUPE D : Brésil, Allemagne, Côte d’Ivoire et Arabie Saoudite.