L’Espagne ferme la trêve face au faible Kosovo

09/08/2021 à 8h38 CEST

L’Espagne de Luis Enrique affronte le dernier match en raison de la pause de l’équipe nationale contre le Kosovo, qui a marqué un point contre les Grecs et une victoire surprenante contre la Géorgie. Sans compter sur elle-même pour participer à la Coupe du monde Qatar 2022, L’équipe espagnole veut gagner et mettre la pression sur la Suède, qui joue en même temps contre la Grèce.

Les Espagnols, qui perdu contre les Suédois (2-1) et ils ont égalisé avec les Géorgiens (4-0)Ils doivent tout gagner d’ici la fin de la phase de groupes s’ils veulent avoir une chance d’obtenir un billet direct pour la Coupe du monde. La Suède est derrière avec un point de moins, mais a également deux matchs de moins, ce qui leur donnerait un avantage de cinq points s’ils ne manquent pas..

Espagnols et Kosovars ne se sont rencontrés qu’une seule fois en termes de précédents. C’était en mars dernier, lorsque l’Espagne a reçu le Kosovo et a fini par gagner 3-1 avec des buts de Dani Olmo, Ferran Torres et Gerard Moreno.

Gagnez et attendez

Luis Enrique affronte la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 après avoir guidé l’équipe nationale vers les demi-finales de l’Euro 2020, son premier grand rendez-vous en tant qu’entraîneur et qui s’est terminé avec un goût aigre-doux lorsqu’il est tombé aux tirs au but contre l’Italie. Le prochain grand objectif est sans aucun doute d’être présent à la Coupe du monde et de confirmer le projet sportif.

Ça ne sera pas facile: L’équipe suédoise a montré son grand potentiel et dépend d’elle-même pour arracher la première place aux Espagnols, les forçant ainsi, sauf surprise, aux playoffs pour le deuxième classé.. L’Espagne a perdu le favoritisme pour être la première, mais il reste quatre jours à attendre la décision de la Suède pour se hisser en tête du classement.