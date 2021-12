L’Espagne finalise la livraison de trois corvettes à l’Arabie saoudite alors que la guerre au Yémen s’intensifie

29/12/2021 à 07:12 CET

Rafa Bernardo

La réception de cinq corvettes espagnoles par la marine royale saoudienne se rapproche de plus en plus. Des sources de Navantia, l’entreprise publique qui a construit les navires, confirment à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant à ce groupe, Prensa Ibérica, qu’ils ont déjà a été demandé de gouvernement la licence d’exportation à trois unités, dont la livraison est prévue pour 2022. Selon ces sources, il est prévu que le premier navire soit transféré au printemps, et les deux suivants soient livrés consécutivement, avec un délai de quatre mois entre la livraison et la livraison.

Ce calendrier fait que l’opération coïncide avec une aggravation du conflit au Yémen, la pire crise humanitaire ouverte du moment, selon l’ONU, avec des dizaines de milliers de morts et plus de 20 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire. L’Arabie saoudite dirige l’une des factions belligérantes, la coalition internationale qui affronte les rebelles houthis, et ce même week-end il lance une nouvelle offensive avec des bombardements sur les zones contrôlées par leurs ennemis.

Le feu vert ultime à vendre est entre les mains du gouvernement, en particulier le Conseil interministériel de régulation du commerce extérieur des matériels de défense et à double usage (JIMDDU), qui est l’organe qui donne les autorisations administratives obligatoires en cas d’exportation d’armes. Du ministère du Commerce, qui préside le JIMDDU (bien que des représentants de la Défense, des Affaires étrangères, des Finances, de l’Intérieur, de l’Industrie et le directeur du CNI en fassent partie) ils ne précisent pas si cette opération a déjà été examinée à sa dernière réunion, tenue en décembre, ou s’il sera discuté dans les semaines à venir. En tout cas, ce qui semble improbable, c’est un refus ou une suspension, étant donné qu’il y a moins d’un mois les représentants du gouvernement célébraient le lancement de la dernière corvette devant les autorités saoudiennes comme un « motif de fierté » et « marque l’Espagne ».

Garanties humanitaires

En vue de cette autorisation, l’ONG Amnesty International (AI) a adressé en milieu de mois une lettre au JIMMDU et aux Commissions des Affaires étrangères et de la Défense du Congrès pour demander au gouvernement de mettre des conditions sur la licence d’exportation de corvettes et d’autres équipements militaires à Riyad. Dans la lettre, AI exige que « des garanties fermes et vérifiables soient appliquées pour garantir que les corvettes ne soient pas utilisées pour commettre des crimes de droit international », et pour faire pression pour que « la coalition saoudo-émirienne réduise considérablement le nombre de victimes civiles causées. par ses frappes aériennes au Yémen, mettre fin au blocus naval et aérien « du pays et « prendre des mesures énergiques pour mettre fin à l’impunité » pour les personnes accusées de violations des droits humains.

Certaines demandes qu’AI inclut également dans son rapport d’évaluation initial sur les ventes d’armes espagnoles au premier semestre 2021, des données avancées par ce journal qui montrent qu’entre janvier et juin de cette année, l’Espagne a vendu plus de 55 millions d’euros d’armes à l’Arabie saoudite, la majorité, les munitions d’artillerie et ses composants. Dans son document, l’ONG rappelle que depuis que ce pays a commencé à participer à la guerre du Yémen en 2015, l’Espagne a vendu des armes à Riyad et au reste des pays qui font partie de sa coalition (Émirats arabes unis, Égypte, Jordanie et Koweït ) pour 1 618 millions d’euros, et a autorisé des opérations pour 2 693 millions d’euros.

La vente des cinq corvettes déclenchera cette somme, puisque le contrat est le plus important de l’histoire du chantier naval public avec un client étranger : 1 800 millions d’euros. Le permis ayant été demandé pour les trois premières unités, son autorisation signifiera plus d’un milliard euros, l’opération la plus importante de l’histoire récente pour l’industrie de l’armement espagnole avec un client qui n’est pas de l’Union européenne ou de l’OTAN. L’expédition des deux autres navires est prévue pour 2023, mais le contrat (qui a été signé en 2018) prévoit la fourniture de services pendant au moins cinq ans à compter de la livraison du premier navire pour le Life Cycle Support, le maintien des capacités du navire pendant sa phase de service.

Corvettes pour bombes

L’importance de plusieurs millions de dollars de la vente d’armes à l’Arabie saoudite a exacerbé chacune des controverses qui, ces dernières années, ont remis en question les relations commerciales entre Madrid et Riyad. L’une des polémiques les plus notoires, en 2018, avait pour point de départ l’intention de la ministre de la Défense, Margarita Robles, de revoir un contrat de 10 millions d’euros pour lequel Riyad a acquis 400 bombes, en raison de la possibilité qu’elles soient utilisées dans la guerre du Yémen. Enfin, le Gouvernement a procédé à la vente, entre autres grâce aux mobilisations de les ouvriers des chantiers navals de Cadix étant donné la possibilité que Riyad ait annulé en représailles le contrat des cinq corvettes, qui génère des milliers d’emplois dans l’une des zones les plus touchées par le chômage du pays. Parmi les arguments utilisés par le gouvernement pour justifier sa position, il y a celui utilisé après un Conseil des ministres par la porte-parole de l’époque, Isabel Celaá, qui a affirmé que les explosifs « sont des lasers de haute précision et s’ils sont de haute précision, ils ne seront pas des tueries erronées. Yéménites ».

La vente d’armes à Riyad a également provoqué des frictions au sein du gouvernement de coalition. En février dernier, Unis, nous pouvons menacer de formuler une proposition non de loi au Congrès pour exiger la suspension de la vente d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, bien qu’ils ne l’aient finalement pas présentée. A l’époque, dans un contexte de turbulences au sein de l’exécutif à propos de quelques mots de Pablo Iglesias remettant en cause que l’Espagne était une « démocratie à part entière », le ministre des Affaires sociales, Ione Belarra, a critiqué le ministre de la Défense sur les réseaux sociaux en faisant valoir qu’une pleine la démocratie « aurait cessé de vendre des armes à l’Arabie saoudite pour qu’elles soient utilisées dans la guerre au Yémen ».

Une démocratie à part entière aurait cessé de vendre des armes à l’Arabie saoudite pour qu’elles soient utilisées dans la guerre au Yémen. Reconnaître les limites de notre système démocratique est le seul moyen de rechercher des solutions pour faire progresser les droits de la personne et la justice sociale. pic.twitter.com/CmVzmNQMiU – Ione Belarra (@ionebelarra) 11 février 2021

Plus récemment, la Commission de défense du Congrès a adopté une résolution, avec les votes contre PSOE, dans lequel la paralysie de toutes les ventes d’armes qui pourraient être utilisées pour commettre des crimes de guerre dans le conflit au Yémen a été demandée. C’était en novembre et Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, EH Bildu et PP ont voté pour. Dans ce même avis, il a été approuvé d’étudier et de développer des options pour améliorer le contrôle parlementaire sur « les exportations les plus sensibles », une proposition qui conduira à la création d’un groupe de travail au sein de la Commission début 2022.

Le calendrier de livraison des corvettes anticipe également de nouveaux litiges entre le PSOE et United We Can pour leur coïncidence avec les élections andalouses, attendu dans les prochains mois. La construction de navires de guerre pour des régimes au bilan déplorable en matière de droits humains, mais qui fournissent des emplois au chantier naval de San Fernando à Cadix, a déjà été l’occasion de violentes querelles au sein de la gauche. Les reproches croisés entre le maire de Cadix, José María González Kichi (Adelante Andalucía), qui a assumé par écrit les contradictions entre sa position institutionnelle et sa position idéologique en défendant les emplois de ceux qui construisent des navires de guerre, et des membres éminents de son ancien parti , Unidas Podemos. L’un des fondateurs de cette formation, Juan Carlos Monedero, a accusé Kichi de vendre des armes à l’Arabie saoudite, et Pablo Iglesias lui-même a souligné les « contradictions » du conseiller en la matière en réponse aux critiques de Kichi sur l’achat d’une villa dans un quartier chic de Madrid. urbanisation.

Avec le lancement le 4 décembre de la cinquième corvette commandée par l’Arabie saoudite à Navantia, l’un des projets les plus importants de l’histoire du chantier naval public entre dans sa phase finale. La cérémonie, qui s’est tenue à San Fernando (Cadix) en présence des autorités civiles et militaires espagnoles et saoudiennes, a débuté par la lecture du Coran et s’est terminée par la coupure du ruban, le traditionnel impact contre la coque d’une bouteille (pleine ce cas avec de l’eau de la Mecque), et le glissement du navire de la cale de halage à la mer. Les travaux se poursuivront cependant dans l’eau jusqu’à la livraison de la corvette à l’Arabie saoudite, prévue pour le deuxième semestre 2023, et ils continueront encore dans le pays asiatique jusqu’à leur dernière vente aux enchères, prévue en février 2024.

Les cinq navires construits dans le cadre de ce programme, l’Avante 2200, sont des corvettes à la pointe de la technologie, de 104 mètres de long et 14 de large, pouvant transporter 102 personnes, entre équipage et passagers. Ils portent tous le nom d’une ville saoudienne (la cinquième, par exemple, s’appelle Unayzah). Sa construction a signifié la emploi annuel de 6 000 personnes, entre les travailleurs directs, auxiliaires et indirects, et la participation de 100 entreprises, selon les chiffres de Navantia.