L’Espagne gagne avec solvabilité à ses débuts au Paraguay

14/09/2021 à 19:31 CEST

.

L’Espagne a battu le Paraguay avec autorité (0-4) lors de son premier match de la phase de groupes de la Coupe du monde de futsal en Lituanie.

L’équipe espagnole a sauté sur le terrain avec un très jeune cinq de départ, ce qui a entraîné quelques erreurs dans la sortie du ballon en raison de la nervosité, mais au fil des minutes, l’équipe dirigée par Federico Vidal il s’installe sur le terrain et commence à prendre l’initiative face à une équipe paraguayenne qui l’attend sur son terrain.

La dominance et l’intensité accrues de la pression de l’Espagne ont conduit à l’apparition incessante de chances pour ceux de Federico Vidal. D’abord un plan croisé de Sergio González (min. 3) puis une volée de Adri Martinez (min. 4) qui s’est égaré de justesse.

Avant l’équateur de la première mi-temps, ils sont entrés en jeu Raul Campos et Francisco Solano, qui étaient les protagonistes du premier but de l’Espagne à la 9e minute. Raúl Campos a fait un centre du côté droit que le pivot de Carthagène a pu introduire dans le but à talons hauts.

Le Paraguay n’a guère créé de danger en première mi-temps. Les quelques occasions de l’équipe sud-américaine ont été du sceau des frères Salas, Adolfo et Juan, avec deux tirs lointains, aux 11e et 14e minutes, sans grand danger pour Jésus Herrero.

Avec 44 secondes à faire, Adolfo Fernández Il a profité d’un corner d’Adri Martínez pour marquer le deuxième but, une action dans laquelle le gardien paraguayen n’a pas été très réussi.

La deuxième partie a commencé avec l’équipe espagnole très impliquée dans le jeu et sans montrer aucune fissure face au jeu anodin du Paraguay. La meilleure opportunité pour l’Espagne en seconde période a encore eu la signature de Adolfo Fernández, qui a planté un tir du pied gauche dans la traverse du but paraguayen.

L’équipe espagnole a continué à contrôler le jeu et l’arrivée du troisième but n’était qu’une question de minutes, et c’était le cas. Raul Gomez a marqué le meilleur but depuis tant de matches, un jeu qui a été fait dans la position de talon du pivot avec un coup qui est entré dans l’équipe de gauche de Gabriel Giménez (au moins 29).

Après le troisième but, le Paraguay a été très touché et a pratiquement assumé la défaite. Avec 38 secondes à jouer, le quatrième but est venu, de Raul Campos, qui a joué son 100e match avec l’Espagne, en passant Adolfo Fernández, qui a produit une performance fantastique.