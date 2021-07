L’Espagne gagne et convainc contre l’hôte en basket

28/07/2021 à 09:40 CEST

Le match entre Espagne et États-Unis a soulevé des doutes sur la performance de La Roja aux Jeux olympiques. Ce n’est pas surprenant, puisque l’équipe nationale ne s’est finalement pas sentie à l’aise sur le terrain. La difficulté à affronter un duel de ce niveau a fait que beaucoup ont pris le fer, mais d’autres ont déclenché des alarmes sur les performances de l’équipe nationale.

Désormais, l’Espagne semble avoir levé tous les doutes après un premier match au cours duquel elle a montré un très haut niveau de jeu. L’Espagne a été très à l’aise et a montré une très grande capacité à filtrer les ballons dans la zone rivale. De plus, l’équipe a trouvé un leader très solide dans la figure de Ricky Rubio, qui a su se démarquer et jeter l’équipe sur le dos dans les moments les plus complexes de la traversée.

Maintenant bien, la prochaine pierre d’achoppement sur la route de l’Espagne est l’Argentine, une équipe bien plus forte à tous égards que le Japon. Bien que cela ait eu le facteur de cour de sa part. Reste à savoir ce que l’Espagne sera capable de faire ce jeudi face à l’équipe nationale de l’Albiceleste.