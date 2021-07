L’Espagne, historique de l’Euro avec trois prolongations d’affilée

06/07/2021 à 23:13 CEST

La première rencontre des demi-finales de ce Championnat d’Europe entre l’Italie et l’Espagne s’est déroulée au prolongation après un but nul à la fin des 90 minutes réglementaires.

Pour La Roja, c’est le troisième prolongation suivie dans cet Euro 2020. En huitièmes de finale, les hommes de Luis Enrique ont joué les 30 minutes supplémentaires après avoir fait match nul à trois contre la Croatie, et ont finalement fini par faire match nul 3 à 5.

En quart de finale, la Suisse a donné beaucoup de guerre et a mené l’équipe aux tirs au but malgré la domination espagnole. En tirs de barrage, les arrêts d’Unai Simón et le but décisif d’Oyarzabal ont conduit La Roja en demi-finale.

A Wembley, et contre l’Italie, une nouvelle extension. C’est la première fois dans l’histoire de l’Euro qu’une équipe joue trois prolongations de suite. Quant aux précédents, selon les données de MisterChip, La Croatie a réalisé un exploit similaire lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, jouant trois fois de suite.

En 2016, le Portugal il a également connu une étape similaire, à l’Eurocup. A cette occasion, les Portugais ont également joué trois prolongations dans la phase finale du tournoi par équipes européennes, bien qu’elles n’aient pas été consécutives.

En tout cas, l’Espagne a un bon souvenir des extensions dans les tournois des équipes nationales. Lors des deux précédentes cette année, les hommes de Luis Enrique ont réussi à remporter la victoire (la dernière, aux tirs au but), mais peut-être le plus mémorable est la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, au cours de laquelle le but de Andrés Iniesta dans la minute 116 a apporté la première étoile sur le bouclier de l’équipe nationale.