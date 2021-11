L’Espagne, infaillible à domicile en éliminatoires de la Coupe du monde

14/11/2021 à 10h01 CET

L’Espagne de Luis Enrique affronte la Suède lors d’un match clé lors de la dernière journée de la phase de groupes des tours de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il le fera en local, situation qui lui est particulièrement favorable : a un total de 60 matchs consécutifs depuis 1934 sans perdre.

L’équipe nationale, qui vaudrait un match nul contre l’équipe scandinave pour participer à la prochaine Coupe du monde, mène avec le Brésil (60) comme l’équipe qui a enchaîné le plus de matchs sans perdre à domicile, devant l’Italie (58), le Mexique (51), la Russie (50) et le Cameroun (43). De la liste qui compose le top 6, les seuls qui continuent avec la séquence actuelle sont Espagne (1934), Brésil (1954), Italie (1934) et Cameroun (1980).

Plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite à domicile lors des éliminatoires de la Coupe du monde : 60 Espagne 🇪🇸 (1934-2021 *)

60 Brésil 🇧🇷 (1954-2021 *)

58 Italie 🇮🇹 (1934-2021 *)

51 Mexique 🇲🇽 (1934-2001)

50 Russie / URSS 🇷🇺 (1957-2009)

43 Cameroun 🇨🇲 (1980-2021*) [*] stries toujours en vigueur – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 12 novembre 2021

L’équipe désormais dirigée par Luis Enrique jouera un match à vie ou à mort contre la Suède au stade La Cartuja : s’ils ne perdent pas, ils participeront à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec le Qatar (hôte), l’Allemagne, le Danemark et le Brésil, le seules équipes déjà classées à ce jour. L’Espagne est favorite après avoir surmonté le faux pas de l’équipe de Janne Anderson en Géorgie en battant la Grèce à l’avant-dernière date.

L’Espagne, parmi les favorites pour le titre

La sélection a vécu une année 2021 particulièrement douce et sa croissance sous la main de Luis Enrique a été totale : elle a atteint les demi-finales de l’Eurocup et, sauf catastrophe, elle sera en Coupe du monde au Qatar 2022. Les pronostics le placent dans la deuxième étape avec d’autres équipes comme l’Angleterre, l’Italie ou l’Argentine et derrière les deux grands favoris : le Brésil et la France..

L’Espagne est actuellement leader du groupe avec 16 points, un de plus que la Suède. Elle compte cinq victoires, un nul et une défaite, ainsi que 14 buts pour et cinq contre jusqu’à présent et elle est la grande prétendante à la première place : elle joue à domicile et ça vaudrait le nul. Les Scandinaves, en revanche, devraient disputer le nouveau play-off, où ils disputeront jusqu’à deux manches aller-retour pour être au Qatar 2022.