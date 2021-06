L’Espagne joue contre la Russie à La Fonteta

in

25/06/2021 à 20h39 CEST

L’Espagne joue beaucoup ce samedi contre la Russie à La Fonteta (15h00) après la douloureuse défaite contre la Serbie qui les a séparés de la lutte pour les médailles.

Maintenant, le but est terminer parmi les six premiers de cet Eurobasket, ce qui donne le droit de participer à la précédente Coupe du monde en Australie 2022. Un billet pour l’ensemble Lucas Mondelo qui est actuellement dans l’air. Il faut gagner ce samedi.

Pour l’Espagne, il serait très difficile d’être exclu de l’événement mondial l’année prochaine, après avoir décroché pas moins de bronze aux Coupes du monde 2010 et 2018 et d’argent en 2014.

L’ensemble espagnol Il n’a raté aucune Coupe du monde en Malaisie 90, c’est pourquoi il compte pas moins de sept championnats d’affilée. dans lequel il est toujours resté parmi les huit meilleurs au monde.

Jour pour être courageux

L’entraîneur de l’équipe nationale espagnole, Lucas Mondelo, a déclaré que l’équipe disputera le match de samedi contre la Russie, “comme si elle jouait pour les médailles”.

Pour Mondelo « la mentalité est la même et la difficulté est similaire ” et c’est pourquoi ce samedi est ” un jour pour être courageux et être très dur derrière “.

En ces deux jours de repos, le groupe s’est efforcé de se relever émotionnellement et de faire comprendre qu’« il n’y a que de gagner » et obtenez la place pour la pré-Coupe du monde.