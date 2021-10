L’Espagne la plus verte : 241 000 millions jusqu’en 2030

30/10/2021 à 12:38 CEST

Agustí Sala

Le chemin vers un Espagne plus vert comprend environ 241 000 millions d’euros, une somme équivalente à un cinquième du produit intérieur brut (PIB) annuel, jusqu’en 2030 pour l’implantation de énergies renouvelables, économies et efficacité énergétiques et réseaux. Selon le plan national intégré énergie et climat 2021-2030, cette gigantesque mobilisation de ressources pour la décarbonation de l’économie va, à son tour la création de 253 000 à 348 000 nouveaux emplois par an pendant ce temps.

Ce processus de transition écologique, ce qui nécessitera la partenariat public-privé, est l’un des piliers, à son tour, de la plan de transformation, de relèvement et de résilience, que le gouvernement a envoyé à Bruxelles et qui contient les réformes et investissements prévus pour bénéficier de 140 000 fonds européens « Next Generation », dont la moitié sont des fonds perdus. Sur les 70.000 premiers millions prévus dans les trois premières années dans le plan de relance envoyé à Bruxelles, 40,29% sont pour la section de transition verte, soutenu par le déploiement et l’intégration des énergies renouvelables, les infrastructures électriques, la promotion des smart grids et le déploiement de la flexibilité et du stockage, ainsi qu’une feuille de route hydrogène renouvelable, engagement des grands énergéticiens d’aujourd’hui -dont le dernier en date est Repsol, avec un plan de 2 500 millions jusqu’en 2030, mais auquel d’autres grandes entreprises comme Endesa, Iberdrola ou Naturgy, entre autres, ont adhéré – et la stratégie de la transition « juste ».

Caisses publiques

Ce volume d’activité aura, à son tour, un effet important sur les caisses publiques à travers la collecte des impôts qui proviendront d’une majorité de l’activité économique et industrielle, avec une augmentation comprise entre 7 600 et 19 800 millions d’euros » sans modifier les taux d’imposition. « . Et ces revenus supplémentaires « permettraient une augmentation similaire des dépenses publiques ». En effet, selon le plan national, l’augmentation de la collecte couvrira tous les les dépenses liées au financement public du Pniec lui-même, entre 2 900 et 6 900 millions et « libérer une quantité importante de ressources pour d’autres dépenses ou transferts ». Soit au total « entre 4 700 et 12 800 millions d’euros supplémentaires qui seraient à la disposition du secteur public pour d’autres dépenses, investissements ou transferts non liés au Pniec ».

Un autre avantage de cette stratégie est qu’un total de 67 millions d’euros peut être économisé d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel, en raison de la baisse de la demande de combustibles fossiles, l’une des variables qui contribuent le plus à l’augmentation du déficit commercial espagnol.

Outre le volet économique, les mesures de ce plan devraient avoir un « impact très positif en termes de santé ». En fait, on estime que l’amélioration de la qualité de l’air permettra d’éviter la mort prématurée d’environ 2 400 personnes en Espagne en 2030.