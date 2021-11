L’Espagne, la quatrième équipe avec la meilleure série d’apparitions dans les Coupes du monde

15/11/2021 à 11:22 CET

L’Espagne de Luis Enrique a rempli les prévisions et participera à la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022. Sans brillance excessive et avec un maximum d’égalité jusqu’au stade final, l’équipe nationale a battu la Suède (1-0) grâce à un but d’Álvaro Morata avec un stade de La Cartuja au drapeau.

Les Espagnols, qui dépendaient d’eux-mêmes et arrivèrent au dernier jour comme chefs, Ils n’ont pas failli et ont évité un play-off compliqué auquel iront les hommes de Janne Anderson, qui ont dilapidé leur avantage lors des deux dernières dates de la phase de poules.. Avec le prochain événement de la Coupe du monde, l’Espagne ajoute un total de 12 apparitions consécutives.

12 – L’Espagne 🇪🇸 est l’équipe avec la quatrième meilleure séquence de matches consécutifs en Coupe du monde (12 depuis 1978) après le Brésil 🇧🇷 (ils les ont tous joués, tous les 21 jusqu’à présent), l’Allemagne 🇩🇪 (18) et Argentine 🇦🇷 (13 s’il obtient son laissez-passer pour 2022). Billet @SeFutbol #VamosEspaña #Qatar2022 pic.twitter.com/jgBwr2Mo0o – OptaJose (@OptaJose) 14 novembre 2021

La sélection est en effet la quatrième qui compte actuellement le meilleur nombre de participations : seuls le Brésil (21), l’Allemagne (18) et l’Argentine (13) enregistrent un meilleur nombre. L’équipe désormais dirigée par Tite est la seule équipe qui a participé à chacune des Coupes du monde disputées jusqu’à présent.

L’Espagne, parmi les prétendants au titre

Ceux de Luis Enrique ont rejoint le Brésil, l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, la France, la Croatie et la Serbie, en plus de l’hôte du Qatar, comme l’une des équipes qui participeront à la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022.. Un seul but d’Álvaro Morata a suffi pour que le stade de La Cartuja explose de joie et emmène l’Espagne au grand rendez-vous international de 2022.

L’équipe espagnole, en effet, est l’un des grands prétendants au titre. Dans un deuxième temps après le Brésil de Tite et la France de Didier Deschamps, le bloc de Luis Enrique apparaît dans les pronostics avec l’Italie, l’Angleterre ou l’Allemagne en tant qu’actuel demi-finaliste du dernier Championnat d’Europe et vice-champion de l’UEFA Nations League..