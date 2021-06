L’Espagne lance un comité de prévention des tsunamis

17/06/2021 à 16h39 CEST

L’Espagne dispose déjà d’un organisme officiel chargé de détecter en amont les tsunamis et les vagues géantes (tsunamis) et ainsi d’agir au plus vite. Le comité s’appuie sur un réseau international d’alerte précoce et son objectif est de pouvoir alerter les services de secours et la population elle-même dans les meilleurs délais en cas d’un de ces phénomènes naturels.

Le ministère de l’Intérieur a lancé cette semaine le Comité d’État de coordination et d’orientation (Cécod) contre les risques de tsunamis, qui sera l’organe chargé d’appliquer le Plan d’État de protection civile contre les risques de tsunami approuvé par le Conseil de Ministres le 18 mai.

Le plan est soutenu par le Système national d’alerte aux tsunamis (Sinam), un « unique et coordonné & rdquor ; capable de détecter “début & rdquor; génération de raz de marée (qui provoquent des tsunamis) qui peuvent affecter les côtes espagnoles et transmettre, dans les plus brefs délais, les informations aux organes compétents en matière de protection civile dans les zones territoriales potentiellement affectées.

Sinam se nourrit des informations collectées par le Réseau national sismique, le réseau Redmar de marégraphes des ports de l’État et les systèmes de détection de l’Institut espagnol d’océanographie, ainsi que les autres systèmes de détection marine des différentes administrations publiques.

Ce système national dispose également des alertes émises par les centres régionaux d’alerte aux tsunamis mis en place dans le cadre du Groupe de travail intergouvernemental de la Commission océanographique intergouvernementale (COI/Unesco), ainsi que par le Système d’alerte aux tsunamis de l’Atlantique Nord-Est, de la Méditerranée et des mers adjacentes ( Neamtws), qui intègre cinq centres d’alerte : Cenalt (France), IPMA (Portugal), INGV (Italie), NOA (Grèce) et Koeri (Turquie).

Avec la informations fournies par ce réseau de centres nationaux et internationaux, Sinam peut déterminer l’emplacement et l’heure d’un tsunami, et calculer sa conséquence probable, c’est-à-dire des vagues océaniques géantes – le tsunami -, qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres à des vitesses comprises entre 500 et 1 000 kilomètres par heure avec très peu de perte d’énergie.

Selon le protocole d’avis prévu dans le plan, les informations émises par le Réseau national sismique seront transmises au Centre national d’urgence de la Direction générale de la protection civile et des situations d’urgence, qui, à son tour, les transférera aux organismes membres. du Comité d’État de coordination et de direction (Cecod), des délégations et sous-délégations du Gouvernement et des organes de protection civile des communautés autonomes.

Ce comité intègre la Direction générale de la protection civile et des situations d’urgence, les délégations et sous-délégations gouvernementales et les organes de protection civile des communautés autonomes, ainsi que l’Institut géographique national ou l’Institut espagnol d’océanographie, entre autres organisations.

Lors de la cérémonie de présentation, les membres du Cecod ont expliqué quels seront les grands axes de travail pour prévenir les tsunamis et ont également décidé de la démarrage de la Commission Technique de Consultation, dont la mission sera « de fournir les dernières avancées et connaissances scientifiques dans le domaine & rdquor ;.

Les responsables de l’organisme ont souligné l’importance de mettre en œuvre le système d’anticipation et d’alerte précoce mis en place par le plan d’État, qui permettra aux autorités de protection civile, aux services publics de secours et aux citoyens d’être avertis de l’imminence de ce type d’urgence.

L’un des principaux objectifs que s’est fixé Cecod est la élaboration d’un programme d’information préventive pour la population, qui devrait porter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, ainsi que la mise en place d’un système de signalisation dans les zones côtières.

Le Cecod se réunira au moins une fois par an pour analyser les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan national de protection civile contre les risques de tsunamis, un processus qui « implique de nombreuses institutions & rdquor; et que « cela nécessitera un travail intense avec les communautés autonomes côtières et les municipalités affectées & rdquor ;.

Cela peut vous intéresser : Les îles Canaries enquêtent sur leurs 11 tsunamis pour les prévenir à l’avenir

Cela peut vous intéresser : Le tsunami de 1756 qui a arraché les falaises du Levante espagnol