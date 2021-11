L’Espagne marque le premier point de la Billie Jean King Tennis Cup

02/11/2021 à 01:26 CET

.

L’Espagne a atteint ce lundi le premier point en finale de la Billie Jean King Cup, après avoir battu la Slovaquie dans un match égal qui a été défini dans le match de double, où Sara Sorribes et Carla Suárez ont battu Viktoria Kuzmova et Tereza Mihalikova 4-6, 6-2 et 1-0.

Sorribes avait égalé cette série auparavant, après avoir battu Anna Karolina Schmiedlova 6-3, 3-6 et 6-2, dans une confrontation qui s’était compliquée après la défaite initiale de Carla Suárez contre Viktoria Kumzova.

Les Slovaques ont conservé leurs options jusqu’au set final, joué comme un tie-break de dix points, qui s’est terminé sur un score de 10-7 pour Anabel Medina.

2⃣-1⃣ 🇸🇰 Suarez Navarro / Sorribes Tormo le font pour l’Espagne ! Remontant pour prendre l’égalité contre la Slovaquie 4-6 6-2 [10-7]. #BJKCupFinals pic.twitter.com/u9NIlxAXa1 – Billie Jean King Cup (@BJKCup) 1er novembre 2021

« Quand vous avez un partenaire, c’est plus facile. Ce que nous avons fait me rend fier », a déclaré Sorribes après le passionnant croisement en tandem avec le Canarien.

« Maintenant, nous aurons beaucoup de travail avec le ‘physio' », a déclaré Suárez, qui a dit au revoir au circuit professionnel cette année, mais a montré de bons sentiments aujourd’hui sur la piste Universum du pavillon O2 Arena dans la capitale tchèque dans ce rebaptisé Coupe de la Fédération qui se déroule ici jusqu’à samedi.