L’Espagne marque son territoire contre le Kosovo

31/03/2021

Activé à 22:39 CEST

L’équipe espagnole est devenue le leader provisoire de son groupe de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 après avoir battu le Kosovo avec succès. L’équipe s’est améliorée par rapport aux deux matchs précédents, elle a été efficace, même si elle montre quelques lacunes, notamment dans les ajustements défensifs, qui dans une phase finale, comme la Coupe d’Europe, peuvent coûter cher. Si contre la Grèce, Iñigo Martínez a donné la cantine avec un penalty inutile, cette fois c’était Unai Simón qui a donné un but avec une sortie incompréhensible.

ESP

KOS

Espagne

Unai Simón, Marcos Llorente, Eric Garcia (Ramos, 86 ‘), Iñigo Martínez, Jordi Alba, Busquets (Rodri, 81’), Koke, Pedri (Fabián, 68 ‘), Ferran Torres, Morata (Gerard Moreno, 68’) et Dani Olmo (Canales, 81 ‘)

Kosovo

Ujkani, Hadergjonaj, Vojvoda, Dresavic, Aliti, Kololli (Zaneli, 57 ‘), Kryeziv, Hashimi, Celina, Muriqi et Rashica (Kostratis, 55’)

Buts

1-0, Dani Olmo (33 ‘); 2-0, Ferran Torres (36 ‘); 2-1, Halimi (69 ‘): 3-1, Gerard Moreno (74’)

Arbitre:

Jakob Kehlet (Danemark). TA: Kryeziv (49 ‘)

Incidents

Stade de la Cartuja (Séville). Pas de public en raison du protocole Covid-19

Luis Enrique a donné une continuité à l’idée cela lui a donné de bons retours en seconde période contre Goergia et seule la nouvelle absence de Sergio Ramos l’a surpris. Le capitaine de l’équipe nationale a boité dans la concentration et n’a pas complètement récupéré. La présence de Koke de Fabián Ruiz c’était le changement le plus significatif et cela a contribué à donner plus de rythme au noyau.

L’Espagne a progressivement mûri le match contre un Kosovo qui ne s’est pas rapproché autant que la Grèce ou Gerogia et a même pris la tête dans la zone d’Unai Simón. Cependant, la supériorité du Rouge était remarquable et après une série d’approches, le plus clair avec un tir de Morata, les buts sont arrivés.

Le flanc gauche était à nouveau productif et Jordi Alba a permis à Dani Olmo, qui a connecté un grand coup de vis qui est entré dans l’équipe. Un autre grand objectif de l’équipe de jeunes pour faire pencher la balance. Cet objectif a fait beaucoup de mal aux Kosovars, qui étaient complètement confus. L’Espagne était intelligente et piquait fort. Ferran Torres, un autre grand accessoire espagnol, a pris une ouverture de Pedri pour mettre la terre au milieu.

Les dégâts pourraient être encore plus importants avec des reprises successives de Morata et Eric Garcia, dans un coup de pied arrêté, mais le Kosovo a réussi à atteindre la pause sans encaisser plus de buts.

Chanté par Unai Simón

L’équipe est sortie en seconde période avec l’intention de ne pas donner au Kosovo le moindre espoir que le retour soit possible. La Roja a dominé et Ferran Torres a caressé le troisième but. L’Espagne contrôlée, même s’il ne pouvait pas dormir car toute erreur pouvait coûter cher, comme celui qu’Halili avait l’habitude de déranger Unai Simón.

Pedri était le joueur avec la plus grande clarté d’idées dans l’équipe espagnole et il a servi un autre ballon d’or à Ferran Torres qui a forcé le gardien kosovar à un excellent arrêt. Lors de son troisième match en tant qu’international, il s’est imposé et est sur la bonne voie pour être un incontournable de l’Eurocup.

La poudre à canon de Gerard Moreno

Luis Enrique a vu le jeu très contrôlé et changé pour le meilleur du jeu. Juste au moment où Pedri est parti pour Fabián, Gerard Moreno est également entré pour Morata, Unai Simón voulait donner de l’excitation au jeu avec une sortie folle et inutile. Halimi a ramassé le ballon et l’a botté du point des trois quarts au fond du filet. Un ballon d’une qualité énorme.

Le Kosovo, cependant, n’y croyait pas trop et a rapidement concédé le troisième. Koke a servi un corner et Gerard Moreno, au premier poteau, a peigné le fond du mauvais. Cette fois, c’était la dernière phrase.

Luis Enrique s’est accordé la licence pour donner quelques minutes à Sergio Ramos va ajouter une nouvelle internationalité et terminer le jeu en laissant le capitaine heureux et avec de meilleurs sentiments au début de cette fenêtre FIFA.