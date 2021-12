L’Espagne mise sur l’art urbain pour la mise en scène de Levi Díaz à l’Eurovision Junior

PARÍS, 16 décembre (de l’envoyé spécial d’Europa Press Luis García Fuster) –

Beaucoup de couleurs, du street art et un wagon Le train qui se divise en deux sont les éléments principaux de la mise en scène espagnole du Concours Eurovision de la chanson junior. Levi Díaz, le représentant espagnol, prépare son interprétation de ‘Reír’, la chanson qu’il défendra ce dimanche.

Díaz a 13 ans et le dernier vainqueur de ‘La voix des enfants. Ce jeudi, il a répété sur la scène parisienne pour la deuxième fois, et pour la première fois il a été possible de voir l’intégralité de la mise en scène.

L’Espagne, qui occupe la 16e place sur 19, fonde sa mise en scène sur l’idée que « l’art peut changer le mondeAinsi, Levi et ses danseurs (Violeta, Lucía, Sergio et Juan Diego) parcourent toute la scène de La Seine Musicale et dansent à l’intérieur une voiture de train qui se sépare à mi-chemin pour révéler l’arrière-plan.

Au total, 9 caméras – dont des caméras fixes, des caméras robotisées et une grue – ont été utilisées pour réaliser la scénographie de « Reír », qui compte environ 60 plans.

Levi Díaz a eu 20 minutes pour ce deuxième test, dans lequel il a pu faire deux passes de ‘Rire’. Accompagnée de la représentante espagnole, la directrice artistique du spectacle, l’Autrichienne Marie Sophie Kreissl, a assisté à la scène.

« UNE GRANDE FÊTE DANS LES RUES »

« La mise en scène de Levi est très drôle, une super fête dans les rues, très colorée et énergiqueà. C’est le premier impact que j’ai eu quand j’ai entendu la chanson et je pense que les gars ont fait du bon travail ensemble, ils fonctionnent très bien. Tout est très grand, amusant et dégage beaucoup de bonne énergie« , a expliqué Kreissl.

Pour obtenir cet effet, Levi est entouré d’écrans LED qui simulent une ville éclairée au néon où un nouveau monde est possible. Sur scène il y a aussi des éléments physiques : un train coloré dans lequel Levi et les danseurs interagissent, et qui, tout au long de la performance, se déploie et montre quatre tambours comme tambours que les danseurs jouent avec des bâtons fluorescents et qui servent à souligner les sons de percussion de ‘Laugh’.

« Je veux que toute la performance semble spontanée, urbaine * J’ai pensé à une grande fête de rue, avec une atmosphère estivale« Kreissl a souligné. Il se passe tellement de choses qui se connectent parfaitement et qui vous font ne pas vous ennuyer et vous amuser tout le temps », a-t-il ajouté.