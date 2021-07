L’Espagne n’a pas obtenu la troisième prolongation

07/07/2021 à 00h38 CEST

L’Espagne a terminé son parcours en Eurocup hier soir en laissant de bons sentiments pour l’avenir, le Qatar Coupe du monde 2022. L’équipe de Luis Enrique Martínez a commencé la compétition avec de nombreux doutes lors de la phase de groupes, au cours de laquelle elle est passée du moins au plus, et dans les matches éliminatoires, elle a souffert et, bien qu’elle n’ait pu en résoudre aucun au cours des 90 minutes réglementaires, dépassé les deux premiers (croix et quarts) après avoir joué des heures supplémentaires (Croatie) Oui gagner une séance de tirs au but (Suisse). Contre ItalieCependant, après avoir supporté le poids du match, il signe un match nul et ni prolongations ni pénalités ne lui parviennent pour atteindre la finale.

Espagne, sans perdre aucun match (deux victoires et quatre nuls), il était hors du tournoi et il l’a fait avec un enregistrer partagé: jouer trois prolongations consécutives, deux d’entre eux ont finalisé le lancement de peines maximales.

Ainsi, comme l’a souligné hier le compte Twitter @ 2010MisterChip, l’équipe espagnole a imité le “Trois prolongations consécutives pour l’équipe nationale croate lors de la Coupe du monde 2018 en Russie & rdquor; (Danemark, Russie et Angleterre) et, en même temps, « A égalé le record en prolongation d’une équipe dans la même édition de l’Eurocup (Le Portugal a joué trois prolongations – non consécutives – en 2016) & rdquor ;. L’Espagne a débuté la phase de poules avec deux nuls contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1) pour rafler la première victoire lors de la dernière journée de championnat contre la Slovaquie (0-5).

Séries éliminatoires

Déjà lors des tours de qualification, La Roja a éliminé la Croatie de la compétition en prolongation (3-5) après que les 90 minutes se soient terminées par une égalité à trois et a fait de même en quart de finale contre Suisse. Le temps réglementaire et les prolongations se sont soldés par un match nul et les tirs au but, finalement, ont décidé du classement espagnol (1-3). Hier, cependant, la troisième extension a fait des ravages Espagne, Quoi n’a pas pu répéter les succès contre la Croatie et la Suisse.

Les joueurs espagnols, de toute façon, Ils ont montré leur visage et ont été protagonistes devant une Italie beaucoup plus expérimentée. Malgré le KO, l’Espagne, une équipe qui se forme, en sort renforcée et regarde désormais avec optimisme l’horizon, dans lequel les Coupe du monde de Qatar 2022.