L’Espagne ne peut pas contre des États-Unis qui commencent à carburateur

19/07/2021 à 8h58 CEST

L’équipe de basket des États-Unis avait la contribution de 19 points du meneur Damian Lillard, leader de l’attaque équilibrée, qui leur a permis de s’imposer 83-76 face à l’Espagne lors du dernier match de préparation des deux équipes en route pour Tokyo 2020.

Les États-Unis, qui avaient subi des défaites consécutives contre le Nigeria et l’Australie ont confirmé qu’ils avaient déjà trouvé la chimie en équipe et bien que Il manque toujours les ajouts du meneur Jrue Holiday, de l’attaquant Khris Middleton et du garde hispanique Kevin Booker, qui joue les finales NBA, a remporté une belle victoire contre l’actuel champion du monde, qui s’est montré supérieur en première mi-temps.

Mais au final, la meilleure attaque des Etats-Unis l’a emporté grâce à l’apport de Lillard, mais surtout à l’inspiration de la dernière acquisition de l’équipe, le jeune attaquant Keldon Johnson, qui a contribué 15 points, 10 dans la deuxième partie qui serait décisive.

Alors que l’attaquant Kevin Durant a terminé avec 14 points et le gardien Zach LeVine, qui a commencé, en a atteint 13, dont trois triples en seconde période qui ont été dévastateurs pour l’équipe espagnole.

Alors que la base Ricky Rubio était la grande figure de l’Espagne et le match en obtenant 23 points, mais seulement 1 des 5 tentatives à 3 points, en plus de capturer trois rebonds.

Deux autres joueurs, les pivots Willy Hernangómez, sorti de la réserve, et le vétéran Marc Gasol, qui a commencé, ont contribué respectivement 11 et 10 points, pour être avec Rubio les seuls à avoir terminé avec des numéros à deux chiffres.

Le match a commencé dominant par les États-Unis, qui ont vu comment ils ont obtenu un 9-3 partiel après un triple et un panier de Lillard, mais ce n’était rien de plus qu’un mirage car à la tête de la direction du jeu en Espagne était Rubio. qui a pris la défense de l’équipe rivale et a également répondu avec cinq points.

Le deuxième panier de Rubio a ouvert la séquence de 0-11 de l’Espagne qui a pris la tête avec un 9-14 partiel, qui a placé le centre Pau Gasol avec son premier touché aux États-Unis en plus de deux ans après avoir dû quitter la NBA en raison d’une grave blessure au pied droit.

L’Espagne était le propriétaire dans toutes les facettes du jeu avec un mouvement parfait du banc par l’entraîneur, l’Italien Sergio Scariolo, qui a retiré Rubio pour lui donner du repos et a sorti Sergio Rodríguez qui a maintenu la même intensité et le même succès de l’équipe à la fois en attaque comme en défense.

C’est ce qui a permis à l’Espagne de terminer le premier quart avec un avantage partiel de 18-14, sans que les Etats-Unis n’aient pu trouver leur meilleure réussite dans les tirs au panier et la figure clé de l’attaque, Durant, il n’a pas non plus sa meilleure inspiration, deux points.

Mais au deuxième trimestre, bien que la domination de l’Espagne se poursuive, très bien positionnée dans la peinture avec la domination de Pau Gasol, Usman Garuba et Pierre Oriola dominant les rebonds, les États-Unis se sont améliorés dans les tirs au panier avec Durant comme protagoniste .

La star des Brooklyn Nets a réussi à atteindre 11 points, le même que Lillard, et a permis aux États-Unis la pause s’est déroulée avec seulement deux points de retard au tableau d’affichage (36-38).

L’Espagne avait en Rubio la grande figure qui avait dominé dans toutes les facettes du jeu avec 14 points, trois rebonds et une passe décisive.

Alors que Rudy Fernández, avec deux triplés, et Pau terminent avec six buts chacun, tandis que l’aîné des frères Gasol s’est souvenu de ses meilleurs moments en NBA et il a aussi imposé sa présence sous les cerceaux avec quatre rebonds en plus de donner deux passes de touché.

Oriola s’est chargé de briller dans les actions sous le panier en capturant quatre ballons qui ont permis à l’Espagne d’entrer dans la mi-temps avec 26 rebonds pour seulement 15 des États-Unis.

Le retour sur la piste du Mandalay Bay Events Center, à Las Vegas (Nevada), où le match a été joué, a permis à l’Espagne de commencer avec deux paniers consécutifs de Rubio qui ont mis le partiel 42-39 après que le centre Draymond Green a marqué un triple.

De même Johnson, le protégé de l’entraîneur Gregg Popovich, qu’il a développé avec les San Antonio Spurs, et qui est venu en sélection après la perte de Covid-19 du gardien Bradley Beal, des Washington Wizards.

Johnson n’a pas déçu Popovich en donnant une nouvelle vie à l’attaque des États-Unis, mais chaque fois qu’ils ont essayé de se rapprocher d’une égalité au tableau d’affichage, la magie de Rubio a émergé pour répondre avec un panier qui a gardé l’Espagne avec l’avantage.

Mais avec 3:33 minutes à faire dans la période, le panier de Lillard est arrivé, faisant la course 48-46 pour donner aux États-Unis la première avance du match depuis le début du match.

Puis vint le panier de Johnson qui l’a élargi pour la course 50-46 et l’histoire du jeu a complètement changé en faveur des États-Unis, qui ont commencé à avoir une meilleure compréhension en tant qu’équipe et ont également amélioré leurs actions sous les cerceaux.

LaVine a réussi un triplé qui a ébranlé le moral de l’équipe espagnole en donnant l’avantage aux États-Unis 53-46, avec le plus grand avantage qu’ils avaient eu jusqu’ici dans le match.

Marc Gasol a effectué l’un des deux tirs personnels pour la course 53-47 qui a mis fin à une séquence de 11-0 aux États-Unis qui avait trouvé dans le jeune Johnson le joueur clé qui a tourné sa chance après la fin du troisième quart avec 13 points à son actif et les Stars et Stripes font équipe à sept (57-50) après un triplé de Rodríguez.

Dès le début de la quatrième période, LaVine a de nouveau inscrit un triplé décisif qui a placé les États-Unis avec le plus gros avantage du match (60-50) sans que l’Espagne puisse se remettre du meilleur match des champions olympiques et de l’inspiration marquante.

Avec la victoire, les États-Unis ont égalé leurs matchs de préparation 2-2 pour Tokyo 2020, où ils se rendront demain, lundi, et disputera son premier match contre la France, le 25 juillet, lors des débuts du Groupe A.

Tandis que l’Espagne, qui a subi sa première défaite (4-1) en vue de Tokyo 2020, envisage également de se rendre au Japon.