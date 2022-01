L’Espagne ne récupère que 40% du nombre maximum de touristes atteint avant la pandémie

01/05/2022 à 08:33 CET

David Page

Juste au moment où la pandémie de coronavirus a commencé, l’Espagne venait de terminer une période de cinq ans avec cinq sommets historiques consécutifs en arrivées de touristes. L’un des débats du secteur était alors de savoir si le pays était sur le point d’atteindre son plafond en nombre de visites (83,5 millions de voyageurs internationaux en 2019) ou s’il pouvait aspirer à des niveaux encore plus élevés, dont celui de 100 millions de touristes.

Mais eLe coronavirus a complètement perturbé cette séquence de sommets historiques et il a coulé tous les records du tourisme. Les restrictions de mobilité pour lutter contre la pandémie ont provoqué un arrêt total de la Secteur du tourisme Pendant des mois. Au cours de la dernière année, le tourisme national a réussi à maintenir à flot une partie des entreprises du secteur et des destinations locales, mais la demande des voyageurs internationaux continue d’être étouffée par le maintien de certaines restrictions et mesures de contrôle, et en raison de la prudence des voyageurs eux-mêmes.

Les estimations faites par les grandes entreprises du secteur du tourisme prévoient que l’Espagne a clôturé 2021 avec entre 31 et 32 ​​millions de touristes internationaux, ce qui représente une forte augmentation comprise entre 63 et 68% par rapport aux records du fatidique 2020, lorsque le nombre de voyageurs internationaux est descendu sous les 19 millions d’arrivées. Mais les données de l’année dernière reflètent toujours une reprise du tourisme international qui est très lente, et qui met en difficulté des destinations particulièrement dépendantes de la demande étrangère.

Les prévisions du secteur – les données officielles sur les arrivées de touristes internationaux pour l’ensemble de 2021 ne seront pas publiées par l’Institut national de la statistique (INE) avant un mois – prédisent ainsi que l’Espagne n’aura réussi à récupérer que 40 % des voyageurs étrangers qui avaient enregistrés juste avant la pandémie. Ces 31 ou 32 millions de touristes internationaux potentiels quittent le secteur de la même niveaux atteints par l’Espagne au milieu des années 90, correspondant pratiquement aux données enregistrées en 1995.

Entre janvier et novembre, l’Espagne a accueilli au total 28,2 millions de visiteurs étrangers, 10 millions de touristes de plus qu’à la même période de noir 2020 (54 % de plus), mais aussi 51 millions de visiteurs de moins qu’avant la pandémie (64 % de moins), selon aux dernières données officielles publiées par l’INE ce mardi.

Ce que les touristes ont dépensé

La reprise économique est en marche, mais dans le cas du secteur du tourisme -bouclier anti-crise traditionnel du pays- l’activité est encore en train de se redresser après la débâcle. Le business pur et simple lié à ces voyageurs étrangers est encore très loin des niveaux d’avant COVID : les revenus du tourisme de l’économie espagnole -ce que les touristes étrangers qui viennent dépensent réellement dans le pays- en 2021 restent également aux niveaux de la décennie des années nonante.

Jusqu’en 2019, juste avant la pandémie, l’Espagne a accumulé neuf années consécutives d’enregistrements continus de la revenus du tourisme du pays. En 2019, un maximum historique de 71 202 millions d’euros de revenus touristiques a été enregistré, selon les registres de la Banque d’Espagne. En 2020, avec une grande partie de l’année dans une pause touristique et avec des restrictions sur les voyages internationaux, ces revenus ont chuté à seulement 16 177 millions, avec un effondrement de plus de 77% et avec le chiffre le plus bas depuis près de trois décennies (en béton, depuis 1993).

Si la demande des touristes étrangers s’est améliorée en 2021 avec la levée des restrictions sur les déplacements intra-européens, elle ne décolle toujours pas fortement. Il en résulte que l’Espagne aura des recettes touristiques en 2021 inférieures de 60 % au record de 2019, avec un peu moins de 28 500 millions d’euros, selon les estimations gérées par Exceltur (un lobby sectoriel qui regroupe une trentaine des plus grandes entreprises touristiques du pays, telles comme Meliá, Iberia, NH Hotels, Riu, Amadeus ou Renfe).

Son poids dans le PIB s’effondre

La débâcle du secteur du tourisme en 2020, avec des confinements stricts et des limitations de mobilité face à la pandémie qui a fait tomber la possibilité de voyager, a provoqué un véritable effondrement de son poids économique.

Selon les dernières données de la Compte satellite du tourisme, la contribution du tourisme au PIB espagnol (mesurée en termes de demande touristique finale) est tombée à seulement 5,5% du total, avec seulement 61 406 millions d’euros, selon l’INE. C’est un effondrement historique. Avant la pandémie, le poids du tourisme dans le PIB national atteignait 12,4%, et dépassait 154 700 millions d’euros.

L’occupation professionnelle des branches économiques caractéristiques du tourisme a réussi à maintenir 2,23 millions d’emplois en 2020 malgré l’arrêt de l’activité, ce qui a entraîné la 11,8 % de l’emploi total de l’économie, neuf dixièmes de moins qu’en 2019. L’emploi a enduré le rythme grâce au fait que les travailleurs concernés par le Fichier de régulation du travail temporaire (ERTE) sont considérés comme employés, étant donné qu’il existe une garantie de réintégration dans l’emploi une fois la période écoulée de suspension.