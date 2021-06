L’Espagne ne sort pas de sa bulle même en jour de congé

05/06/21 à 18:56 CEST

L’équipe espagnole a terminé ses six premiers jours de travail dans la ville de football de Las Rozas. Luis Enrique a accordé un jour de repos pour ce dimanche, mais les footballeurs resteront dans la résidence de la Fédération espagnole. La raison est d’éviter les risques dus au Covid-19 et de continuer avec la même ligne de protection contre le virus.

Les footballeurs auront du temps libre à Las Rozas se reposer, se détendre et profiter du confort de l’établissement, qui a même permis une salle de jeux qui permet toutes sortes d’activités récréatives, comme le tennis de table ou des jeux plus techno-logiques.

Limite de 48 heures avant le début

L’Espagne est un peu plus d’une semaine après ses débuts contre la Suède lors du Championnat d’Europe 2021, le 14 juin contre la Suède à La Cartuja à Séville et un cas positif pourrait conduire le joueur impliqué à manquer le tournoi. En raison d’une blessure ou de Covid-19, l’UEFA autorise les modifications de la liste jusqu’à 48 heures avant les débuts. Bien entendu, le joueur remplacé ne peut plus être réinscrit.

La Fédération espagnole agit avec la plus grande rigueur pour ne pas avoir peur et les 24 joueurs convoqués sont à la disposition de Luis Enrique pour la première de ce Championnat d’Europe.