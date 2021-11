L’Espagne n’échoue pas face à la France et se battra pour son dix-huitième titre européen

19/11/2021

L’équipe espagnole de roller hockey défendra le titre de champion d’Europe qu’elle a remporté en 2018 à La Corogne, après avoir certifié ce vendredi son classement pour la finale européenne qui se déroule dans la ville portugaise de Paredes en battant la France 1-3 lors de la dernière journée. de la première phase.

FRA

ESP

La France

Bonneu, Bruno di Benedetto, Remi Herman, Roberto di Benedetto, Le Berre -cinq départs- Audelin, Gefflot, Debrouver, Savreux et Carlo di Benedetto.

Espagne

Carles Grau, Sergi Panadero, Ignacio Alabart, César Carballeira, Pau Bargalló- cinq départs- Ferran Font, Toni Pérez, marc Grau, Sergi Aragonès et Serra.

Buts

0-1 M. 10 Sergi Panadero. 0-2 M.16 Toni Pérez. 1-2 M.37 Carlo Di Benedetto. 1-3 M.39 Alabart.

Arbitres

Pinto et Guilherme (Portugal). Bleu à Di Bnedetto / Marc Grau et Aragonès.

Pavillon

Pavilhao Multiusos de Paredes. Environ 800 spectateurs.

Une finale dans laquelle l’équipe espagnole, qui cherchera sa dix-huitième couronne continentaleIl affrontera à nouveau ce samedi (21h00) l’équipe de France, qui a affirmé sa meilleure différence de buts avec le Portugal, qui devra se contenter de se battre pour la médaille de bronze.

Si jeudi ceux de Guillem Cabestany Ils ont raté leur première occasion de sceller le billet pour la grande finale, après s’être inclinés 9-10 contre le Portugal dans un match dramatique qui s’est résolu en faveur de l’équipe portugaise avec un but dans les dernières secondes, ce vendredi, ils n’ont pas donné lieu à surprendre.

Conscients que seule la victoire leur valait de se battre pour l’or, les joueurs espagnols sont sortis beaucoup plus ambitieux que l’équipe de France, qui valait la peine de perdre jusqu’à deux buts pour atteindre la finale.

Ainsi, à peine après quatre minutes de jeu, l’équipe espagnole dominait déjà le tableau d’affichage grâce à un but (0-1) de Sergi Panadero. Un but qui n’a pas apaisé la voracité de l’équipe espagnole qui a franchi une nouvelle étape vers la grande finale après quinze minutes, après avoir doublé son avance (0-2) avec un but de Toni Perez.

Résultat qui a non seulement servi ceux de Cabestany pour accéder à la finale, mais aussi à l’équipe de France, qui semblait à chaque instant plus soucieuse d’éviter un troisième but espagnol, que d’essayer de réduire les distances.

Un panorama qui s’est aggravé en seconde période, à la colère du public portugais, qui a protesté contre, selon eux, le manque d’ambition des deux équipes.

En fait, le seul but de la France est venu après une faute directe avec laquelle les arbitres portugais Joaquim Pinto et Miguel Guilherm puni l’équipe espagnole, après un tir raté sur coup franc direct de Marc Grau, qui était très dévié du but.

Mais même pas le but de Carlo Di Benedetto, qui a établi le 1-2 momentané à douze minutes de la seconde mi-temps, a réussi à perturber l’Espagne, qui a repris deux minutes plus tard l’avantage de deux buts (1-3) grâce à un but de Nacho alabart.

Un marqueur qui ne bougerait plus au profit des Espagnols et des Français, qui se retrouveront demain au Pavilhao Multiusos de Paredes en quête d’or.