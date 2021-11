L’Espagne, parmi les équipes les plus précieuses de Qatar 2022

18/11/2021 à 09h30 CET

L’Espagne de Luis Enrique est la cinquième équipe avec la valeur marchande la plus élevée de celles qui ont le billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec 728 millions d’euros, selon Transfermarkt. Seulement Angleterre (1 230 M€), France (978,8 M€), Brésil (870,5 M€) et Argentine (747,5 M€) ils ont un personnel plus précieux aujourd’hui.

L’équipe nationale, qui a battu la Suède le dernier jour pour sceller le billet pour la prochaine Coupe du monde, Il a des joueurs de la stature de Rodri 70M€), Koke (60M€), Dani Olmo (50M€) ou Pau Torres (50M€) qui attendent de pouvoir récupérer d’autres noms importants comme Ansu Fati ou Pedri dans les prochains engagements.

L’équipe nationale se situe, oui, au-dessus Pays-Bas (668M€), Allemagne (660M€), Belgique (419,5M€), Serbie (342M€), Croatie (324,2M€), Danemark (275,8M€), Suisse (189,2M€) o Qatar ( 20M), qui sont toutes les équipes classées à ce jour pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Luis Enrique atteint l’objectif

L’entraîneur espagnol, Luis Enrique, a bouclé la procédure : a battu la Suède par le minimum lors de la dernière journée de la phase de groupes des Éliminatoires Européens pour la Coupe du Monde au Qatar 2022 et participera au prochain grand événement international avec le reste des équipes les plus puissantes du monde.

Malgré la situation critique qui a conduit à la défaite contre la Suède, l’équipe nationale a réussi à bien gérer le désavantage et à éviter les play-offs compliqués., où iront les favoris italiens et portugais, qui ont cédé la première place de leur groupe respectif lors de la dernière journée de la phase de groupes.