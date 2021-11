L’Espagne passe le rouleau contre la Roumanie

14/11/2021

Le à 23:59 CET

.

L’équipe féminine espagnole a remporté sa deuxième victoire consécutive sur le chemin de l’Eurobasket, dans le Le premier match de Miguel Méndez sur le sol espagnol en tant que sélectionneur national, a joué ce dimanche à Almería, avec une victoire écrasante contre la Roumanie (107-52).

ESP

RHUM

ESPAGNE, 107

(29 + 22 + 24 + 37): Maite Cazorla (6), Alba Torrens (6), María Conde (21), Irati Etxarri (21), Raquel Carrera (10) -cinq partants-, Silvia Domínguez (6), Leticia Romero (8), Leonor Rodríguez (8), Queralt Casas (5), Paula Ginzo (10) et Laura Quevedo (6).

ROUMANIE, 52

(19 + 8 + 7 + 18): Ioana Ghizila (14), Florina Gabriela Stanici (16 ans), Marta Fodor, Dora Ardelean (7), Nicolett Orban -cinq de départ-, Carla Popescu, Bianca Maria Fota, Stefania Catinean, Katy Armanu, Alexandra Ghita (4), Anisia Croitoru (2) et Alina Podar (9).

ARBITRES

Amel Dahra (France), Silvia Marziali (Italie) et Alexandre Maret (France). Sans éliminé pour fautes.

INCIDENTS

Match correspondant à la deuxième journée du groupe C de la phase de qualification pour l’Eurobasket féminin 2023 joué devant 2.252 spectateurs au Palacio Municipal Juegos Mediterráneos (Almería).

L’équipe espagnole était nettement supérieure à sa rivale, qui ça ne l’a dérangé que dans les dix premières minutes du match et à qui il s’est soumis avec un haut niveau de défense, une circulation de balle rapide, une maîtrise du jeu intérieur et du succès dans le tir extérieur.

L’Espagne a essayé de mettre des terres entre les deux depuis le début, en appuyant sur la sortie du ballon et en élaborant des attaques qui se sont terminées par des balles au poste bas, bien qu’il ait été accueilli par la réponse roumaine de Ardelean et Stanici. Après un temps mort de Miguel Méndez, l’équipe nationale a relevé sa défense d’un point, ce qui lui a permis de prendre un petit revenu.

Celui-ci, qui à la fin du premier quart était de cinq points (24-19), était en hausse en début de deuxième, avec deux triples de Léonor Rodriguez et l’un des Marie comte et Queralt Casas, et avec Paula Ginzo attaque le poste bas. L’Espagne a dépassé une vingtaine d’écart (42-21) avant la pause.

L’Espagne, marche sur l’accélérateur

L’Espagne avait été un rouleau pendant toute la deuxième période et après avoir traversé les vestiaires il continua sans lever le pied. Même avec des temps morts, la Roumanie a réussi à ralentir le rythme des Espagnols, dont l’avantage a continué à augmenter, dépassant les 40 au dernier quart avec un Comte stellaire Maria et enfin 50, et même 100 points au tableau d’affichage, avec un triplé de Leticia Romero.

María Conde et Irati Etxarri, toutes deux avec 21 points, ont été les joueuses espagnoles les plus remarquables à la tête d’une équipe qui a brodé ce dimanche à Almería et qui a déjà remporté deux victoires dans cette première phase, étant la seule équipe du groupe à avoir remporté deux victoires et déjà leader.