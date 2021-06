L’Espagne passe sans cartes en quarts et se qualifierait pour les demi-finales

30/06/2021

Le à 07:47 CEST

Le passage en quarts de finale de l’équipe espagnole a également une autre conséquence très positive pour l’équipe espagnole de Luis Enrique. Et c’est nul autre que le Rouge qui arrivera faire le ménage au rendez-vous de vendredi des quarts de finale et le fera également, comme le reste des équipes, dans le cas d’atteindre les demi-finales au stade de Wembley.

L’explication est très simple. Quatre, les joueurs arrivés hier à Copenhague ont été prévenus. Il s’agit de Jordi Alba, Sergio Busquets, Pau Torres et Rodrigo. S’il avait vu le deuxième jaune lors du match d’hier, ce serait le deuxième, ratant l’événement capital de vendredi à Saint-Pétersbourg.

N’oublions pas que, comme nous l’avions déjà dit dans le journal SPORT le 9 juin, le cycle de cartons que l’UEFA et le Championnat d’Europe se sont fixés pour ce tournoi est en deux avertissements. Mais ce qui est encore plus important, c’est que les quatre joueurs de l’équipe nationale n’ont plus le statut de averti et ils pourront entrer sur le terrain sans aucune crainte de voir un carton jaune qui les privera de pouvoir être en cas d’hypothétique demi-finale au stade de Wembley.

Car, comme on vous le dit aussi dans ce journal, dès les demi-finales tous les joueurs repartiront de zéro. C’est-à-dire que dans le cas où ces quatre joueurs voient ce jaune, cela n’entraînera pas de match de pénalité. Mais cela ne comptera pas comme un avertissement dans le cas où le reste des joueurs de l’équipe espagnole verrait un carton jaune. Tout ira propre jusqu’aux demi-finales. Il n’y a qu’une exception et cela se produit parce que le joueur a été expulsé. Soit par double jaune ou par carton rouge direct.

Cette situation d’atteindre les demi-finales propres signifie également que tous les joueurs auront la possibilité de jouer la finale puisqu’ils n’ajouteront jamais les deux avertissements requis par le règlement du cycle des cartes.. Il n’y a que deux situations où un joueur peut manquer la finale de l’Euro Cup. En cas de double carton jaune ou rouge dans la dispute de la demi-finale. Ce qui porte un jeu de pénalité.