L’Espagne passera à l’attaque contre la Suède

14/11/2021 à 08:00 CET

L’équipe espagnole mettra tout en œuvre ce soir contre la Suède. Même si l’égalité lui servirait à décrocher le billet direct pour la phase finale de la Coupe du monde au Qatar 2022, les élèves de Luis Enrique Martínez ne spéculera pas sur le score sur la pelouse du stade La Cartuja de Séville. Gagner ou gagner. Ce sera le seul slogan de l’équipe espagnole pour que l’équipe nordique ne donne pas le choix, ce qui ne sert qu’à ajouter les trois points pour atteindre le Qatar par voie rapide. Le match nul et la défaite l’enverraient au repêchage.

Pour tous!

L’Espagne sera fidèle à son système de jeu (4-3-3 est non négociable pour le barreur asturien) et, comme à son habitude, misera sur l’ouverture du terrain, le jeu rapide, vertical et associatif et la haute pression, Comme il l’a mis en pratique à Athènes jeudi dernier, où il a disputé un autre match clé qu’il a surmonté avec succès (0-1) grâce à un but de Sarabia sur penalty.

Luis Enrique, qui s’est retrouvé satisfait de l’attitude de ses disciples face ou en croix contre la Grèce, attend le même engagement aujourd’hui en Andalousie pour boucler une phase de qualification dans laquelle l’Espagne est passée du moins au plus. Ils ont commencé par renoncer à un match nul à domicile contre la Grèce lors de la première journée (1-1) et, lors de la quatrième journée, ils ont plié le genou en Suède (2-1). Les cinq autres matchs, cependant, elle les a comptés par victoires et a pu renverser la situation pour atteindre la dernière date en fonction d’elle-même pour atteindre la Coupe du monde par la grande porte.

Poids lourds

Contrairement au match dans la capitale hellénique, l’équipe espagnole sera plus reconnaissable contre la Suède à La Cartuja. En ce sens, Luis Enrique devrait parier sur des joueurs plus expérimentés tels que les joueurs du Barça Sergio Busquets (le capitaine) et Jordi Alba, que contre la Grèce, ils ont commencé sur le banc pour ne pas prendre de risques car ils n’étaient qu’à un carton jaune de la suspension. Seul Busquets avait des minutes (25).

D’autre part, le joueur également barcelonais Gavi vise aujourd’hui à se substituer. Le milieu de terrain de l’équipe des jeunes a subi un coup à l’œil lors du match contre la Grèce et, bien qu’il se soit rétabli, il a fini par être remplacé à la 65e minute par Busquets.

En défense, de même, la présence de Pau Torres et, dans la zone large, celle de Carlos Soler. À l’avant, il pourrait également revenir à la propriété Dani Olmo —Par De Tomás— et ils continueraient dans onze Sarabie et Morata.

Dans tous les cas, Luis Enrique attend de ses joueurs qu’ils fassent le dernier effort et certifier le classement avec une victoire pour pouvoir penser, à partir de ce soir, à Qatar 2022. L’Espagne n’a pas raté l’épreuve de la Coupe du monde depuis qu’elle a été démontée sur le chemin de l’Allemagne 1974.