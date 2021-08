L’Espagne « pense déjà à l’avenir » après quelques Jeux « doux-amers »

“Ce sont les boxeurs eux-mêmes qui encouragent le reste d’entre nous. Ce sont eux qui nous demandent quand sera la prochaine compétition, la Coupe du monde… ils en veulent plus et ils répètent que Paris est ici à côté“, révèle Felipe Martínez, président de la Fédération espagnole de boxe, dans le podcast ‘Boxeo a la Carrera’. Le président maximum de la boxe nationale reconnaît qu’il a encore”un nœud dans la poitrine et une sensation douce-amère“en pensant à ce qui s’est passé à Tokyo. L’équipe nationale a voyagé avec quatre combattants (plus grand nombre de représentants depuis Barcelone 92) et est revenue avec trois diplômes olympiques. L’amélioration avec le cycle précédent (deux petites annonces et un diplôme) est évidente, mais non il est évident que Gabriel Escobar et Enmanuel Reyes Pla ont été traités injustement par les juges, les privant de la médaille.

“Je préfère ne pas m’en souvenir tout de suite, c’est encore très proche”, reconnaît Martínez en parlant de la polémique. Bien sûr, cela le rend “calme” à cause de la lutte interne qu’il menait. “Certains pays ont pris des plaintes publiquement, je respecte cela, mais nous avons décidé de le faire en interne. Nous nous sommes plaints du juge marocain (Bachir Abbar), mais nous savions qu’il n’allait pas prospérer. Les propres règlements du CIO pour les Jeux reflétaient qu’il n’y avait aucun moyen de changer. Malgré tout, nous nous sommes plaints là où nous devions le faire », dit-il avec résignation. Le passage de trois diplômes à un diplôme et deux médailles aurait été très important et ça pique encore le président d’Hispaniola : « Je me retrouve avec un mauvais goûter dans ma bouche parce que je connais le travail qu’il fait. Tout se traduit au niveau économique. Nous avons porté beaucoup de dettes des présidences précédentes et nous sommes une Fédération qui a peu de soutien en termes de subventions. Nous sommes 38 sur 39. Je crois que le résultat de Tokyo fera que le travail sera vu et que nous sommes plus valorisés. Comme le disait Gabriel Escobar : ‘Sans soutien on est comme ça, imagine avec un peu d’aide'”.

Malgré cela, Martínez et son équipe regardent vers l’avenir et le font avec incertitude. L’AIBA va changer les catégories de poids. Il faudra savoir lesquels sont olympiens et ce qu’il advient de la boxe aux Jeux. Le CIO a retiré l’International de l’organisation de Tokyo en raison d’affaires de corruption. L’AIBA est en train de régénérer l’institution et maintenant nous devons attendre. Pendant ce temps, ils planifient l’avenir et Felipe Martínez ne se cache pas. De nombreux pays permettent aux membres de l’équipe nationale de faire également le grand saut dans le domaine professionnel. “De la Fédération, nous ne nous y opposerions pas. L’athlète devra évaluer s’il peut gérer les deux disciplines et doit être conscient qu’il devra continuer à donner des résultats et que d’autres combattants peuvent le surpasser en résultats.. Au final, Rafa Lozano est celui qui organise l’équipe en fonction des résultats, mais depuis la Fédération nous sommes ouverts à tout », dit-il.

Enfin, Martínez a également voulu refléter le nouveau projet de l’organisation qu’il dirige. Ils entendent donner un coup de fouet à la boxe professionnelle en Espagne. Ils ont conclu un accord avec LaLigaSportsTV pour servir de conférencier et proposer plusieurs soirées dans les mois à venir. “C’est un pari de la Fédération et de la Liga. Nous pensons qu’il y a du potentiel et il est temps d’essayer», affirme-t-il. La première soirée dans le cadre de cet accord sera ce vendredi (européenne entre Gago et Guerfi) et il y en aura d’autres jusqu’en octobre. Si les deux partent et trouvent le projet réalisable, l’accord pourrait être prolongé d’un an.Il y a fort à parier que si cela se passe bien cela apportera de nombreux bénéfices à la boxe professionnelle espagnole“, conclut-il.