L’Espagne perd 3000 tonnes de terre par minute

66% du territoire espagnol est actuellement en processus d’érosion, surtout dans le sud-est, mais aussi de plus en plus à l’intérieur des terres. La nature met mille ans pour créer deux centimètres d’épaisseur de sol, mais l’Espagne perd ces deux centimètres tous les vingt ans.

30% de la surface espagnole, environ 15 millions d’hectares, sont soumis à des processus graves ou très graves d’érosion hydrique, tandis que 24% sont exposés à une érosion modérée, selon les données recueillies par le chercheur d’Almeria José Javier Matamala, du Collège espagnol. des géologues.

En extrapolant ces chiffres, on peut affirmer que, sur les 52 millions d’hectares que le territoire espagnol occupeEnviron 66 %, soit 34 millions d’hectares, sont touchés par d’importants processus érosifs qui conduisent à une désertification progressive et alarmante, selon les données du Programme gouvernemental espagnol de lutte contre la désertification.

Quelque 1 500 millions de tonnes de sol sont perdues chaque année par l’érosion en Espagne, c’est-à-dire que 3 000 tonnes de terre sont détruites chaque minute. Si l’on prend en compte que dans la génération de quelques centimètres d’épaisseur de sol, la nature investit 1000 ans et que, selon certains pédologues, notre pays perd un millimètre de sol chaque année, on peut en déduire qu’actuellement sa capacité de régénération est 20 fois inférieure à sa perte.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), des sols sains constituent non seulement la base de la nourriture, du carburant, des fibres et des produits médicaux, mais sont également essentiels pour les écosystèmes et jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone, en stockant et en filtrant l’eau. Par conséquent, l’avancée des processus d’érosion des sols peut aggraver sérieusement un problème difficile à résoudre.

Au problème du manque de pluie, des incendies et de l’érosion, le ministère ajoute les projections du changement climatique, avec plus d’aridité et une augmentation des températures. Tout cela va multiplier le processus de désertification, entendu comme dégradation des terres, jusqu’en 2040. Les techniciens qui ont préparé le rapport avertissent que l’avancée de l’aridité peut affecter l’approvisionnement en eau des arbres, ce qui limiterait la capacité de fixation du carbone qui caractérise les plantes.

La grave situation du Levant

La désertification est exacerbée au Levant en raison de la crise qui secoue l’agriculture, en raison des prix bas, du manque d’eau en quantité et qualité suffisante et de l’absence de changement de génération, ce qui provoque la disparition des agriculteurs professionnels, comme l’a souligné Lorenzo Chinchilla économiste et technicien de l’organisation agraire Asaja.

Selon les données de cette entité, Les provinces avec Alicante ont perdu 50 000 hectares de cultures jusqu’à présent ce siècle, passant de 180 000 en production en 2000 à 129 900 avec lesquels 2020 s’est clôturé. Un processus qui, paradoxalement, s’est un peu ralenti en 2020 (la surface cultivée a baissé de 1% par rapport à 2019) en raison d’une plus grande demande de produits en Europe et d’une sorte de « boom » des agrumes, qui a remplacé les centaines de vignes arrachées désactivé.

Chinchilla considère plusieurs facteurs clés pour expliquer l’augmentation de la désertification. « C’est clair qu’il pleut moins, eh bien la Méditerranée a aussi un déficit structurel de manque d’eau, car alors qu’en Espagne il pleut 400 litres/m² en moyenne par an, dans la province d’Alicante nous sommes à 200 litres/m². L’eau est chère et les prix sont bas, donc les fermes ne sont plus rentables, ce qui explique l’abandon des terres agricoles & rdquor ;.

L’économiste et technicien d’Asaja souligne également que l’aide de la PAC au maintien des cultures pérennes a été insuffisante et « les racines des arbres sont indispensables pour soutenir le sol et ne pas le perdre », souligne-t-il.

Les progrès subis par le processus de désertification dans des provinces telles que Alicante, où au cours des 20 dernières années, 40 % des sols fertiles ont été perdus, consolide cette province comme la deuxième d’Espagne après Almería (70%) où le problème de l’érosion est plus important. Cela n’empêche cependant pas que la situation dramatique commence aussi à se déplacer vers le nord de l’Espagne.

Selon un bilan du ministère de la Transition écologique, plus d’un tiers d’Alicante est en situation de risque important de perte de terres arables.

Le Programme d’action national contre la désertification prévient que 94 360 hectares sont touchés par le processus et 89 989 autres en très haut danger, ce qui représente environ 40 % des 581 000 hectares de surface totale d’Alicante.

Les zones à plus haut risque sont le littoral de la Marina Baixa, l’intérieur de l’Alacantí et tout l’Alto et le Medio Vinalopó. Ces zones correspondent à l’emplacement d’aquifères surexploités et dans lesquels le niveau d’eau est de 400 et 500 mètres de profondeur.

Confluence de facteurs

Concernant les facteurs écologiques qui accélèrent la désertification en Méditerranée, le extraction incontrôlée des eaux souterraines, incendies de forêt et entraînement de matériaux après une inondation Ils contribuent à accélérer un processus que la sécheresse a aggravé au cours de la dernière décennie.

La sécheresse a déjà causé, selon les relevés pluviométriques gérés par le Laboratoire de climatologie de l’Université d’Alicante, qu’il existe une zone de l’est de l’Espagne qui enregistre des données pluviométriques similaires à celles du Sahel, la zone habitée entre le Sahara et la frontière de la savane soudanaise, où les précipitations sont de 120 litres par mètre carré par an.

Les situations suivantes qui convergent dans de vastes régions d’Espagne et de la région méditerranéenne favorisent les processus de désertification :

un.Climat semi-aride dans de vastes zones, sécheresses saisonnières, variabilité extrême des précipitations et pluies soudaines de haute intensité

deux.Sols pauvres cavec une tendance marquée à l’érosion

3.Soulagement inégal, avec des pentes abruptes et des paysages très diversifiés

Quatre.Pertes de couvert forestier des incendies de forêt répétés

5.Crise de l’agriculture traditionnelle, avec pour conséquence l’abandon des structures de conservation des terres et de l’eau.

6.Exploitation occasionnelle non durable des ressources en eau souterraines, contamination chimique et salinisation des aquifères.

sept.Concentration de l’activité économique dans les zones côtières en raison de la croissance urbaine, des activités industrielles, du tourisme et de l’agriculture irriguée, qui exerce une pression intense sur les ressources naturelles du littoral.

La combinaison de facteurs et de processus tels que l’aridité, la sécheresse, l’érosion, les incendies de forêt, la surexploitation des aquifères, etc., donne lieu à différents paysages ou scénarios typiques de désertification en Espagne.

