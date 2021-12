L’Espagne perd plus de 50 000 millions de revenus touristiques jusqu’en septembre

25/12/2021 à 16:54 CET

.

Les revenus touristiques des voyages des résidents et des étrangers entrés en Espagne se sont élevés au total au cours des neuf premiers mois de l’année 45 137 millions d’euros, moins de la moitié de celui des 99 470 millions de cette même période de 2019.

Avec les données d’entrées et de dépenses des touristes internationaux proposées par les enquêtes Frontur et Egatur et l’enquête sur le tourisme des résidents de l’Institut national de la statistique (INE), entre janvier et septembre les dépenses liées à ces voyages se sont élevées à 45 137 millions d’euros.

Pour faire cette comparaison Les dépenses des Espagnols pour leurs voyages à l’étranger n’ont pas été calculéesBien que si vous achetez un forfait touristique, une partie des revenus reste ici.

En attendant les données du dernier trimestre et pour vérifier les effets dans le secteur de la sixième vague du coronavirus, avec une explosion des infections de la variante omicron coïncidant avec les vacances de Noël, Espagne clôturera la deuxième pire année de son histoire touristique récente, principalement en raison de la forte baisse des arrivées de touristes internationaux.

Cependant, les chiffres s’améliorent significativement de mois en mois par rapport à 2020 et dans certains cas – comme les voyages touristiques des nationaux ou la rentabilité du secteur hôtelier – sont déjà à des niveaux similaires à ceux de 2019, avant la pandémie du covid.

Près de 20 millions d’étrangers contre 67 millions en 2019

Entre janvier et septembre de cette année, ils sont entrés en Espagne 19,69 millions de touristes internationaux, qui a laissé 24 179 millions d’euros ; et les Espagnols ont effectué 102,15 millions de voyages nationaux, pour lesquels ils ont dépensé 20 958 millions d’euros.

Ces chiffres sont meilleurs que ceux de 2020, où au cours de cette période 16,83 millions de touristes internationaux sont entrés qui ont dépensé 17 711 millions d’euros et les Espagnols ont effectué 79,66 millions de voyages pour lesquels ils ont déboursé 15 150 millions d’euros. Les dépenses totales s’élevaient à environ 32 870 millions.

Mais ils sont très loin des chiffres de ces mois de 2019, avec 99 476 millions de revenus, dont 73 511 millions correspondent aux dépenses laissées par les 67 millions de touristes internationaux qui sont entrés et les 13 100 restants, aux 16,2 millions de voyages effectués par les nationaux à l’intérieur du pays.

L’impact de la crise du coronavirus s’est fait sentir dans le monde entier mais dans le cas espagnol, il s’est un effet plus intense en raison du poids de Secteur du tourisme Dans l’économie, qui représentait, selon les dernières données publiées par l’INE, 12,4% du PIB et 12,9% de l’emploi en 2019, avant la pandémie.

Le compte satellite du tourisme 2020, qui mesure ces impacts sur le PIB et l’emploi, n’a pas encore été publié, mais reflétera sans doute la forte baisse de l’activité.

Ómicron complique la clôture de l’année

Les perspectives se sont compliquées en cette fin d’année car la forte augmentation des infections à covid due à la variante omicron a entraîné des annulations massives de voyages, que l’on apercevait déjà sur le pont de la Constitution au début du mois, et qui se sont désormais intensifiés avec Noël, selon des sources du secteur, des agences et des hôteliers.

Les quelques indicateurs connus pour cette période montrent un fort impact de la nouvelle variante : selon les estimations du Conseil international des aéroports d’Europe (ACI Europe), le trafic aérien de passagers sur le continent a baissé de 20 % entre le 22 novembre et le mois de décembre. 12 après que l’Afrique du Sud a signalé le 24 novembre à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’apparition de l’omicron.

Un avion décolle de l’aéroport de Barcelone-El Prat. | PE

Bien qu’ACI Europe ait trouvé une augmentation de 9 % du trafic aérien du 13 au 19 décembre En ce qui concerne la période du 6 au 12 du mois, il est avancé que l’ómicron affectera le trafic de passagers au premier trimestre 2022.

Ainsi, l’année se terminera loin des 123,900 millions d’euros qui ont été inscrits sur toute l’année 2019 en raison des dépenses des touristes internationaux (91,912 millions d’euros) auxquelles s’ajoutent celles effectuées par les nationaux lors de leurs voyages à travers le pays (32 000 millions).

Le nombre d’arrivées de touristes étrangers, qui en 2019 avait signé un record de 83,5 millions, sera également bien en deçà. Jusqu’en octobre dernier, 24,8 millions de voyageurs sont entrés aux frontières espagnoles, rendant difficile d’atteindre la moitié d’entre eux à l’époque, comme l’avait annoncé le gouvernement.

Environ 170 000 millions d’euros perdus en 21 mois

La somme des pertes de ces presque deux années de pandémie fait froid dans le dos : au cours des 21 derniers mois ils ont cessé de générer environ 170 000 millions d’euros d’activités directes et indirectes, dont quelque 90 000 millions en devises, selon les chiffres d’Exceltur.

Cette alliance d’entreprises calcule également une baisse du PIB du tourisme de 69% en 2020, à laquelle il faut ajouter celle résultant en 2021 (sur 2019), et la destruction d’environ 350 000 emplois, en plus d’un autre chiffre similaire de travailleurs partis via les Dossiers règlementaires du travail temporaire (ERTE).