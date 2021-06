L’Espagne perturbée par Covid à la poursuite d’une révolution tactique sous Luis Enrique .

in

Le plan de Luis Enrique pour révolutionner le football espagnol a été perturbé par une épidémie de Covid (.)

Lorsque le résultat a été confirmé, Luis Enrique a poussé un autre soupir de soulagement.

Ce ne sont pas les matchs de mars qui ont remis l’Espagne sur les rails après un nouveau bégaiement, mais les derniers tests Covid de l’équipe avant d’être finalement vaccinés.

Une troisième journée consécutive de résultats négatifs après que le positif de Sergio Busquets ait écarté la possibilité réelle que l’Euro 2020 du pays puisse être plongé dans le chaos.

À un moment donné, les craintes d’une propagation ont même conduit à une discussion selon laquelle l’Espagne pourrait devoir se retirer du tournoi.

Cela a heureusement été évité, mais c’était probablement un vœu pieux de croire que toutes les équipes de l’Euro 2020 pourraient complètement éviter les problèmes liés à Covid.

Etant donné le nombre de pays concernés, cela ne pouvait qu’affecter au moins l’un d’entre eux.

On pourrait dire que l’Espagne a été malheureuse que ce soit eux, mais ils ont peut-être eu de la chance que ce ne soit pas pire.

Cela a quand même eu un effet concret sur la façon dont ils se sont préparés, au-delà de l’absence de Busquets, qui pourrait affecter les performances. L’Espagne a été contrainte à des séances individuelles, plutôt qu’à des exercices d’équipe, que Luis Enrique a trouvé profondément frustrant.

Il ne les considérait pas seulement comme les dernières sessions pour passer en revue les mouvements, ou pour garder l’équipe en marche et procéder aux derniers ajustements.

Ils étaient censés représenter un moment important pour l’équipe avec Luis Enrique essayant de mener à bien une révolution plus large.

Il essaie de changer la façon dont l’Espagne joue et de charger son football d’une plus grande force. Plus que tout, il veut ajouter de la « verticalité ».

C’était aussi pourquoi il y avait un symbolisme à rejeter Sergio Ramos au-delà de la signification du football. Le capitaine du Real Madrid était le dernier joueur impliqué dans l’équipe espagnole de l’Euro 2008, la victoire qui a inauguré leur ère de gloire unique en tant que probablement la plus grande équipe internationale de tous les temps. Busquets est en fait le dernier maillon restant vers la victoire en Coupe du monde de 2010 et, avec Jordi Alba, le dernier joueur également impliqué en 2012.

Ce n’est pas seulement cette génération que Luis Enrique veut quitter. C’est aussi leur philosophie.

Le jeu de possession qui est né de l’idéologie barcelonaise a été l’un des plus influents de l’histoire du football et a changé – et dominé – le jeu tout au long de cette période.

Comme pour toute approche, cependant, elle a finalement été dépassée par des avancées et des réponses ailleurs. C’est arrivé au point – le plus visiblement en Russie 2018 – qu’il est devenu passif.

Un problème pour le football espagnol dans son ensemble, c’est qu’il n’a pas vraiment évolué.

Un entraîneur du pays qui travaille pour un grand club européen a récemment confié à The Independent qu’il estimait que le football de son pays d’origine était le plus lent des ligues majeures et risquait fortement d’être laissé pour compte. Il est extrêmement surprenant qu’aucun club espagnol n’ait tenté une quelconque refonte influencée par l’Allemagne, car ils pourraient prendre d’assaut la Liga.

C’est ce à quoi Luis Enrique essaie de répondre.

Sergio Busquets et Pedri à l’entraînement (.)

C’est d’autant plus pointu qu’on lui a reproché d’avoir tenté exactement cela avec Barcelone, provoquant une multitude de débats. Il regarde maintenant en avant du jeu, et peut-être au-dessus de la majeure partie du jeu international.

Luis Enrique est l’un des seuls entraîneurs du tournoi à avoir une expérience dans les grands clubs, sans parler d’un entraîneur à avoir remporté une ligue majeure au cours de la dernière demi-décennie. Il est donc peut-être beaucoup moins surprenant que lui et Roberto Mancini soient parmi les rares managers de l’Euro 2020 à chercher à façonner quelque chose de plus pour leur équipe grâce à l’innovation tactique et au coaching purs.

Luis Enrique a beaucoup à travailler et à modeler. L’Espagne n’a pas cessé de produire une abondance de talents.

Ce groupe, et surtout des joueurs comme Pedri, en témoignent. Un point clé, cependant, est qu’il pense que cela pourrait être un tournoi ou deux trop tôt.

L’Espagne a beaucoup de qualité en plein essor, mais pas assez à son apogée pour vraiment ressembler à des champions. Le seul vrai joueur de haut niveau est peut-être Thiago Alcantara.

La frustration est qu’ils peuvent paraître sublimes dans n’importe quel match individuel, comme lors de cette victoire 6-0 contre l’Allemagne, pour paraître suspects lors du match suivant, comme lors du match nul de mars contre la Grèce.

Ils manquent peut-être aussi d’un buteur, ou au moins d’une cohésion suffisante pour se créer des occasions d’une autre manière. L’Espagne a toujours cette propension à être trop prosaïque en possession contre des équipes qui restent en retrait.

Certaines choses ne changent pas, c’est précisément pourquoi Luis Enrique essaie de changer l’approche. C’est aussi pourquoi la perte de certaines séances d’entraînement était si frustrante.

Ils ont représenté un temps supplémentaire précieux pour ajouter une plus grande vigueur à l’équipe, pour faire comprendre aux joueurs un peu plus profondément comment il veut qu’ils traversent les équipes au rythme.

Tout cela signifie que ce groupe relativement indulgent pourrait bien être aussi facile que chargé – parfois dans le même jeu.

Il ne s’agira pas seulement de résultats à cet égard. Luis Enrique veut gagner ce tournoi et pense que l’Espagne peut le faire, mais sait qu’il s’agit peut-être avant tout d’établir un niveau de performance pour l’avenir.

