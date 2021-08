L’Espagne peut briser une malédiction qui dure depuis 25 ans

in

L’Espagne peut briser à Tokyo une malédiction qui dure depuis 25 ans. Depuis Atlanta 1996 aucune médaille d’or par équipe n’est gagnée. Vous aurez l’occasion de Équipe de football samedi contre le Brésil (13h30). Les deux équipes de water-polo sont en demi-finale, tout comme les Hispaniques, et s’ils progressent, ils rejoindront le défi.

A Atlanta 1996, la formidable génération de water-polo menée par Manel Estiarte a battu la Croatie en finale. Dans cette équipe, ils ont formé les malheureux Jesús Rollán, Dani Ballart, Pedro García, Salva Gómez, Iván Moro, l’actuel entraîneur féminin Miki Oca …

L’ensemble rythmique était également baigné d’or à ces Jeux. par Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca et Estíbaliz Martínez. À ces mêmes Jeux, le hockey masculin était médaillé d’argent.

Plus tard, le football avec Xavi a eu des opportunités à Sydney 2000, le hockey et le basket-ball masculin avec les frères Gasol à Pékin 2008, le basket-ball masculin à nouveau à Londres 2012 et le basket-ball féminin à Rio 2016.