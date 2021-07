L’Espagne peut faire frire l’Argentine au basket

28/07/2021 à 17h20 CEST

Jeudi 29 juillet, 14h00

L’équipe espagnole de basket-ball a gagné, mais elle n’a pas non plus trop convaincu le Japon dans un match qu’elle a dominé jusqu’à 20 points d’avance pour finalement remporter la victoire par 11. Les garçons de Scariolo ont vécu sur l’inspiration d’un Ricky Rubio qui devrait être tout aussi inspiré que ça. avant les hôtes du tournoi s’ils ne veulent pas voir comment l’Argentine les met dans une grave situation. La réédition de la finale de la Coupe du monde de basket a déjà des noms et des incitations en soi, mais s’ils sont toujours vivants en phase de groupes, les choses deviennent plus qu’intéressantes.

À l’heure actuelle, l’Argentine est le rival le plus faible après avoir perdu 118-100 contre la Slovénie, récoltant une défaite de plusieurs points contre un rival direct pour la position dominante dans le groupe C de la compétition olympique. L’albiceleste doit battre l’Espagne et essayer de le faire avec le plus de points possible car en cas de triple égalité avec les rouges et les verts, ils seraient en mesure d’être troisièmes pour cette moyenne de panier. S’ils perdaient, ils seraient obligés de battre le Japon le dernier jour et d’attendre les événements.

L’Espagne est la favorite, d’accord, mais leurs quotas semblent totalement surdimensionnés à valoriser [1.22]. L’Argentine n’est en aucun cas une équipe mineure comme l’était le Japon et si les hommes de Scariolo veulent gagner, ils devront sortir leurs meilleures armes à commencer par quelques frères Gasol qui ont une ascendance offensive dans cette équipe à un point insoupçonné. Voir Marc marquer 12 points contre le Japon en moins de 15 minutes montre que le poids moyen de la saga se transforme avec le maillot rouge.

À [4.25] on nous présente la victoire d’une Argentine qui compte la plus grande population de joueurs de la NBA depuis l’âge d’or où ils ont remporté les Jeux Olympiques en 2004. Campazzo, Deck ou Vildoza sont parmi les plus grands représentants d’une équipe qui traversera des problèmes en la peinture en l’absence de bons centres pour arrêter les frères Gasol.

Nous pensons que la ligne pointillée est très basse et que nous allons nous retrouver dans le choc avec plus de 163,5 points entre les deux à [1.74]. L’Argentine vient de marquer 100 en Slovénie, tandis que l’Espagne a approuvé 88 au Japon. Le compte sort tout seul sans calculatrice.

Une autre carte que nous devons jouer, c’est que l’Argentine commence très bien le match, se repose en avant puis se désagrège, laissant l’Espagne gagner. Ce film est assez courant dans l’équipe de Scariolo et nous pensons que dans ce match il peut être possible et plus excité avec un quota de [6.00]. L’Espagne et l’Argentine savent qu’il s’agit d’une finale attendue pour les deux équipes, bien que la nôtre ait le coussin d’une victoire contre le Japon avec des perles. On va enfin découvrir si on peut ou non rêver d’une médaille contre le vice-champion du monde.