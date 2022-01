L’Espagne, pour certifier le passage en demi-finale de la Coupe ATP

01/04/2022 à 21:52 CET

Roger Payro

L’Espagne a mis très cher de sceller la passe pour les demi-finales de la Coupe ATP même si elle devra le confirmer contre la Serbie. Il se lèvera tôt pour voir les matchs de l’Armada, qui n’a besoin que d’une victoire en trois matchs pour assurer la première place du groupe. En mémoire, la finale de l’édition 2020, au cours de laquelle les Serbes s’étaient imposés 2-1, en présence de Nadal et Djokovic.

Cette année les premières épées des deux pays sont absentes au rendez-vous et sont Roberto Bautista et Dusan Lajovic le numéro un de leurs équipes. Les deux se rencontreront pas avant 9h00, heure espagnole, dans un duel avec un net favoritisme pour le Castellón, qui a remporté ses six précédents contre l’actuel numéro 33 du classement.

Avant donc, Pablo Carreño et Filip Krajinovic auront ouvert le feu pas avant 7h30.. Malgré la différence de classement -20 pour l’Espagnol à 42 pour le Serbe- la rencontre pourrait poser problème à l’Asturien. L’équilibre entre les deux est de 2-2 et dans le seul match sur surfaces dures, la victoire est revenue à Krajinovic, qui a montré une version remarquable jusqu’à présent dans le tournoi.

Ils fermeront la cravate Alejandro Davidovich et Pedro Martínez dans leur duel en double contre Nikola Cacic et Matej Sabanov. Par classement ATP et par niveau, ceux de « l’Armada » ne devraient pas avoir de problèmes face à l’équipe des Balkans, tombée au point décisif face aux Chiliens Barrios et Tabilo qui ont offert aux Sud-Américains la victoire 2-1. Ce faux pas des élèves d’Ivan Sabanov est ce qui permet à l’équipe espagnole avoir un pied et demi au prochain tour une fois qu’il a déjà rempli en battant le Chili et la Norvège 3-0.