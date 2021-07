L’Espagne, pour la première place du Groupe C

in

31/07/2021 à 17h24 CEST

L’équipe espagnole cherchera la première place du groupe C ce dimanche (10h20) avec une victoire contre la Slovénie de Luka Doncic, dans le match le plus exigeant qui attend l’équipe espagnole dans cette première phase et qui peut marquer son chemin vers les quarts de finale.

L’ensemble des Sergio Scariolo égalise à deux victoires avec un Slovène, emmené par la jeune star des Dallas Mavericks, propose le meilleur basket de ce tournoi olympique.

La Slovénie, à sa première participation olympique, n’a perdu aucun match avec Doncic dans ses rangs dans ce tournoi et dernier mondial et le match contre l’Espagne mettra également à l’épreuve sa capacité de marquer (117 par match) contre l’un des meilleurs défenseurs. Pour lui, l’équipe espagnole devra jouer son meilleur match si elle veut battre l’équipe slovène, qui a d’autres joueurs de niveau comme Prepelic, Dragic ou Cancar.

L’Espagne, à temps

Même si l’Espagne vit aussi un grand moment, surtout le meneur Ricky Rubio, qui contre l’Argentine a atteint son record de buts, avec 26 points et menant l’équipe avec brio etn les triomphes contre le Japon et l’Argentine.

Scariolo pourra enfin compter sur les trois joueurs qui étaient en situation de semi-isolement, Marc Gasol, Usman Garuba et Alberto Abalde, après avoir été en contact étroit avec un positif pour COVID-19 lors de leur vol de Dallas à Tokyo. Apparemment, et après avoir passé des tests, ils ont reçu l’Ok pour participer au duel.

La Slovénie et l’Espagne se sont rencontrées en 17 matches, seulement 10 officiels, avec un bilan favorable aux Espagnols (14-3) et sur les 10 officiels, dont sept à l’Eurobasket. Bien qu’avec Doncic à la tête de cette équipe, les statistiques des duels précédents perdent leur sens.

Un duel qui clôturera toute la compétition masculine à la Saitama Super Arena, qui se disputera peu après le tirage au sort du crossover box, dans la lutte pour les médailles, une nouvelle phase qui débutera le mardi 3 août.