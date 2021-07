L’Espagne, pour oublier la défaite contre la France

in

31/07/2021 à 21h55 CEST

La délégation espagnole de handball masculin veut vite oublier la défaite contre la France et retrouver ses meilleurs sentiments face à une Argentine déjà éliminée. L’Espagne a le ticket pour les quarts de finale, mais elle cherche une victoire contre l’équipe sud-américaine pour mettre la pression sur la France, qui jouera en connaissant le résultat des Espagnols contre la Norvège.

Ceux de Jordi Ribera, que si le classement se terminait de cette manière, la passe en demi-finale contre la Suède se jouerait, Ils n’ont pas pu vaincre la dangereuse France, qui est actuellement vice-champion olympique et troisième de la dernière Coupe du monde. Le dernier jour, ils affronteront la faible Argentine, tandis que la France fera de même contre l’équipe norvégienne, qui veut éviter le Danemark en quart de finale.

Côté espagnol, Figueras est en tête du classement des buteurs de ces Jeux Olympiques avec un total de 21 buts en quatre matchs.. Le pivot catalan a joué un rôle clé contre la Norvège avec 10 buts, mais contre la France, il n’en a réussi que deux, reléguant le profil du buteur de l’équipe nationale à Alex Dujshebaev et Aleix Gómez, avec cinq buts chacun..

Troisième prétendant à la médaille d’or

L’Espagne s’empare des précédents : il n’a jamais perdu contre l’Argentine, ni en match officiel ni en match amical. Les Espagnols ont laissé les Sud-Américains sur la route lors des éditions 1999, 2005 et 2009 de la Coupe du monde et l’a battu dans un total de cinq matches de préparation entre 2012 et 2021.

Avec la défaite contre la France, les Espagnols ont perdu un peu de favoritisme pour la médaille d’or, mais ils restent parmi les candidats clairs pour la médaille olympique. Le Danemark et la France, dans cet ordre, se situent juste au-dessus et sont les principaux prétendants aux médailles d’or et d’argent à ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020.