L’Espagne, pour sa deuxième demi-finale

02/08/2021 à 15h48 CEST

La Équipe d’Espagne féminine de water-polo affrontera la Chine ce mardi (08h30 CET) dans le quarts de finale Tokyo 2020, match clé qui définit l’option de l’équipe de Miki Oca se qualifier pour les demi-finales olympiques pour la deuxième fois de l’histoire et se battre pour les médailles.

L’équipe espagnole a terminé dans le première place du groupe A avec des victoires contre l’Afrique du Sud (29-4), Canada (14-10) et Australie (15-9) et une seule défaite, contre les Pays-Bas (13-14), avec laquelle Il sera mesuré au quart de B, Chine, qui présente un bilan de deux victoires et deux matchs perdus.

Filles asiatiques, qui compte l’ancien international espagnol Salvador ‘Chava’ Gómez dans son équipe d’entraîneurs, ont donné une bonne image dans leur série, avec un triomphe de grande valeur contre la Hongrie (11-9) et un autre sans faute contre le Japon (16-11), et perdu de justesse face au Comité olympique russe (17-18) et aux tout-puissants États-Unis (7-12).

Espagne, vice-champion olympique à Londres 2012, clairement battu la Chine lors de leur dernière grande confrontation (13-5) à la Coupe du Monde de Kazan 2017 et dans la phase de groupes des derniers Jeux de Rio, il a également remporté avant 12-8 et dans la lutte pour les cinquièmes huitièmes par 11-6, bien que les Asiatiques aient montré qu’ils continuent de progresser.

La boîte de Miki Oca est le meilleur buteur de la compétition avec 71 buts et l’un des moins encaissés, avec 37, seulement dépassé par l’Australie (33) et les États-Unis (26). Cependant, le pourcentage de réussite des femmes espagnoles est identique à celui des chinoises, 47%, puisqu’ils ont marqué 51 buts en 109 tentatives, et les élèves d’Oca 71 en 152.

Bea ortiz, avec 14, est deuxième au tableau des artilleurs mené par la Néerlandaise Simone van de Kraats, tandis que Jing Zhang, avec 12, C’est la principale référence offensive du groupe chinois. En cas de victoire, la première demi-finale se jouera le jeudi à 8h30 contre le vainqueur du match Pays-Bas-Hongrie.