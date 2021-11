L’Espagne pourra-t-elle se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

13/11/2021 à 21:22 CET

L’Espagne de Luis Enrique est l’un des prétendants à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec d’autres grandes équipes comme l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie, entre autres. Pour ce faire, vous devez d’abord vous débarrasser de la Suède le dernier jour des qualifications : s’il gagne ou fait match nul, il entrera en tant que premier du groupe et tamponnera le billet.

L’équipe espagnole, qui a profité du revers de l’équipe scandinave pour se positionner en leader avant la dernière journée, a battu la Grèce dans le premier match de la troisième pause par équipes sans brio excessif. Un but solitaire de Pablo Sarabia sur penalty a suffi à l’Espagne pour dépasser la Suède au classement et atteindre la dernière date avec une position privilégiée.

Avec 16 points, l’équipe nationale a signé cinq victoires, un nul et une défaite dans cette phase de poules : Elle en a un de plus que la Suède et, quoi qu’il arrive dans la confrontation directe, l’Espagne a déjà au moins le repêchage assuré. Le nouveau format oblige les équipes à surmonter un total de deux manches s’ils veulent être dans le grand événement international.

La Croatie et le Portugal, également à la recherche du classement

Avec l’Espagne, les équipes de Croatie, qui jouent contre la Russie, et du Portugal, qui fait de même contre la Serbie, cherchent également à accéder directement à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les trois équipes sont favorites pour terminer premières de leur groupe respectif et représenter l’Europe dans le grand tournoi international de l’hiver prochain..

Les Croates le feraient en tant qu’actuels dauphins du Mondial, après s’être inclinés face à la France en finale de l’édition 2018. Les Portugais, quant à eux, arrivent dans ce qui pourrait être la dernière grande apparition de Cristiano Ronaldo sur la scène internationale.