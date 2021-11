L’Espagne prépare déjà le Davis

21/11/2021 à 22:12 CET

.

L’équipe espagnole qui va jouer la phase finale de la Coupe Davis du jeudi prochain au 5 décembre Les entraînements ont débuté ce dimanche dans les installations de la Madrid Arena, la scène principale de la compétition, qui se déroulera également à Turin et Innsbruck.

Tous les membres de l’équipe nommés par Sergi Bruguera sont déjà concentrés à Madrid. La journée de préparation a commencé avec Roberto Bautista et Carlos Alcaraz sur la piste. Ensuite, le tour était pour Pablo Carreño et Feliciano López. Les joueurs se sont également entraînés dans l’après-midi sur le court central de la Madrid Arena.

Les séances de travail sont également animées par Image de balise Juan Carlos Ferrero, entraîneur de Carlos Alcaraz, Samuel López, entraîneur de Pablo Carreño, et Pepe Vendrell, entraîneur de Roberto Bautista, qui sont à Madrid pour assister le capitaine Sergi Bruguera.

Carlos Alcaraz, Roberto Bautista et Pablo Carreño Ils ont commencé leur concentration avec l’équipe espagnole et plus tard Feliciano López a rejoint. Le dernier à rejoindre l’équipe a été Marcel granollers, qui n’a pas exercé ce dimanche après son arrivée récente de Turin, où il a disputé samedi les demi-finales de la finale du double ATP aux côtés de l’Argentin Horacio Zeballos, battu par les Français Pierre Hugues Herbert et Nicolas Mahut.

L’Espagne entamera la défense du titre de la Coupe Davis qu’elle a remporté en 2019 vendredi prochain, lors de son premier match de la première phase, contre l’Équateur. Samedi, ils affronteront la Russie à la recherche des quarts de finale, auquel accède le premier de chaque groupe et les deux meilleurs seconds.

« Il n’y a pas de pression »

Sergi Bruguera a rejeté que l’Espagne affronte le tournoi avec la pression supplémentaire due à la condition de champion actuel. « Une année s’est écoulée pendant laquelle nous n’avons pas joué et il n’y a aucune pression pour défendre quoi que ce soit. Nous avons la pression de vouloir bien faire et bien rivaliser. La pression de la Coupe Davis elle-même, mais pas de défendre le titre. » Bruguera a indiqué dans des déclarations publiées par la Fédération espagnole de tennis.

« L’Équateur, en principe, est le rival le plus abordableBien qu’il ait de très bons joueurs et sur un terrain couvert, tout le monde peut vous surprendre. Ensuite, nous avons eu le rival le plus coriace qui est la Russie, qui en a deux, cinq, onze et trente dans le monde. Il n’y a pas d’équipe plus forte qu’eux & rdquor;, a prévenu Bruguera.