L’Espagne prépare le match contre le Kosovo

29/03/2021 à 20:56 CEST

Alberto Teruel

L’équipe espagnole veut poursuivre la dynamique victorieuse après la victoire angoissante contre la Géorgie (1-2) et se prépare à affronter le Kosovo mercredi prochain à 20 h 45 HAE, lors du troisième match de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Ce lundi à 19h00, l’équipe de Luis Enrique a sauté sur la pelouse de Benito Villamarín pour la première séance d’entraînement à Séville. Le stade de la Cartuja accueillera le prochain match de l’équipe nationale et sera arbitré par le danois Jakob Kehlet

📸 Nous sommes déjà au Benito Villamarín !! 🏟 Le @SeFutbol saute au Colisée vert-blanc pour effectuer la première séance d’entraînement à Séville. # SomosEspaña # SomosFederación pic.twitter.com/guZjEJHPSh – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 29 mars 2021

Le nul contre la Grèce à l’Estadio Nuevo Los Cármenes (1-1) a été un mauvais départ pour l’équipe nationale, et un autre revers pourrait rendre difficile l’obtention du «billet» pour la Coupe du monde au Qatar. Il ne faut pas oublier que seul le premier de chaque groupe obtient la qualification directe pour la Coupe du monde, et le second doit jouer le repêchage.

Le Kosovo, prochain rival de l’Espagne, s’est incliné face à la Suède (0-3) au Stadium Fadil Vokrri, à Pristina. Augustinsson, Isak et Larsson étaient les buteurs du match.