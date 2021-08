L’Espagne prépare son Super Tuesday

02/08/2021 à 14h51 CEST

Manoj Daswani

Après un lundi sans rien, un mardi avec beaucoup. La famille olympique nationale se prépare pour ce qui pourrait être son grand jour aux Jeux olympiques de Tokyo. Journée pour dormir peu, se lever tôt ou se coucher tard, selon la façon dont vous le regardez.

Au total, l’Espagne choisit d’assurer ou d’approcher près d’une dizaine de métaux. Il est peu probable que ce soit une réussite, mais ce sera un voyage rapide et passionnant avec de nombreux fronts ouverts. Pour ne pas perdre de vue ce qui se passe dans la capitale du Japon, qui se lèvera et se couchera avec le sport. Certains des rendez-vous qui se dérouleront sans interruption s’accompagnent d’attentes très élevées, dans certains cas même avec l’espoir qu’ils resteront à jamais dans la rétine.

Peut-être que le grand plat principal est l’Espagne-États-Unis. Ou les adieux à un colosse de la meilleure génération du basket national ; ou le dernier grand exploit contre le rival avec la meilleure affiche. Le match est une bombe, quoique prématurée (en quarts de finale) et, comme tout le tournoi olympique, dans un cadre qui rappelle les meilleurs souvenirs du sport espagnol : Saitama.

A quelques kilomètres à peine, la même enclave accueillera quelques heures plus tard le duel entre l’hôte Japon et le football erratique Espagne, qui défie la fatigue et le manque de vacances pour inscrire en lettres d’or un bel exploit dans la trajectoire particulière de son intrépide. protagonistes. Les Pedro, Marco Asensio, Orme, Simon et l’entreprise recherchent la leur Guardiola, Kiko et d’autres aux Jeux de Barcelone. Ils sont tellement enthousiasmés par la médaille qu’il n’y a aucune fatigue sur leur chemin. S’ils gagnent, le Brésil ou le Mexique attendent en toute finale.

De plus, à Enoshima, le carrousel d’options de médailles verra défiler la flotte espagnole à voile dans les eaux de l’île paradisiaque. Dans cet ordre, ils peuvent enlever le métal Echegoyen Oui Barcelone chez le 49er féminin; Butin Oui López-Marra dans la même classe en catégorie masculine ; Diego Cardona en classe de finnois ; et enfin le duo Nacra, qui cherche un carambole qui le mènera au bronze.

Il y aura du temps pour plus de compétitions et d’options de podium. En water-polo féminin et en handball masculin, un seul enjeu sépare l’Espagne de l’accès aux demi-finales ; et en boxe Gabriel Escobar Vous pouvez encore accrocher à la table des médailles un gros lot de boxe nationale, qui a été laissé avec du miel sur les lèvres avec Jalidov Oui rois. Celui de Leganés ira pour tout. Pour lui, le Super Tuesday sera énorme s’il atteint l’objectif avec lequel il est venu à Tokyo. Que vous ne vivrez que de beaux jours. Les Jeux font face à leur grand feu d’artifice final.