L’Espagne, près de l’abîme

19/06/2021

Le 20/06/2021 à 00h31 CEST

L’Espagne ressent déjà le vertige de l’échec. Deux matchs, deux nuls et une obligation : gagner le prochain match contre la Slovaquie pour éviter de faire des scores impossibles. L’Espagne vit sur le fil. La sélection est installée dans la salle de réflexion. En ruminant et en retournant les occasions manquées et les erreurs. A celui de se mettre au pire. Dans la vraie possibilité, avec seulement deux points, de rentrer à la maison au premier changement.

C’est officiel : l’Espagne a un problème avec le but dans ce championnat d’Europe. Cela lui coûte un monde à marquer et ce n’est pas seulement l’affaire d’Álvaro Morata. L’attaquant est hanté par une réputation de footballeur instable. Être un attaquant qui a besoin de tout pour jouer en sa faveur pour profiter du football. Aussi d’être un attaquant de séquences.

L’étiquette d’un joueur fragile l’accompagne depuis des années, malgré avoir eu le courage d’admettre qu’il avait frôlé la dépression ou de faire la différence dans des équipes comme Madrid ou la Juventus. Aussi avec la sélection, où il cumule déjà 20 buts en 42 matchs joués, le joueur qui a eu besoin du moins de rencontres pour atteindre ce chiffre depuis Villa avec La Roja. Le dernier but hier contre la Pologne avec beaucoup de bruit de fond. Encore une fois sous suspicion et suspense, car le but était initialement refusé pour hors-jeu.

Morata a célébré le but retardé, mais s’est souvenu de Luis Enrique, le même qui a dit que « Morata et dix de plus contre la Pologne & rdquor;. Le même qui, avec Gérard Moreno dans le onze, a maintenu sa confiance dans le joueur de la Juve. Mais Morata était plus Morata que jamais. Et l’objectif initial a été suivi de plusieurs occasions manquées qui alimenteront le débat dans les prochains jours.

L’Espagne n’a pas seulement eu un problème de buts contre la Pologne. La sélection manquait aussi d’un jeu, et contrairement aux débuts, il n’a pas écrasé un rival qui a su se défendre. Les hommes de Luis Enrique manquaient de rythme pour attaquer. Ce n’était pas une sélection qui dépassait son rival ni par l’intensité ni par son rythme de balle. L’Asturien n’a introduit qu’un changement dans l’équipe. Ferran Torres est tombé et Gerard Moreno est entré, le joueur que tout le monde réclamait.

L’attaquant de Villarreal a eu de bonnes minutes mais aussi pris le manque de précision dans le tir. L’Espagne s’est à nouveau écrasée contre un mur, mais surtout avec son incapacité manifeste à faire preuve de force.

Moreno a eu la chance de dépasser à nouveau l’Espagne. Mais à 1-1, il a raté un penalty maximum. Le banc espagnol n’en revenait pas. La pièce était un petit thriller. D’abord parce que l’arbitre n’a pas vu la cheville de Gérard Moreno piétiner dans la surface. Et puis parce que, une fois la VAR intervenue et le penalty accordé, l’Espagne a raté deux situations de but très claires. D’abord Gérard, qui a envoyé le ballon au poteau pour avoir trop ajusté la frappe. Et puis Morata, qui a trouvé le ballon au dessus après le rebond et n’a pas bien frappé le ballon.

C’était l’une des images d’une équipe frustrée, qui a laissé La Cartuja installée dans le doute et regrettant l’état de la pelouse. « On est foutus & rdquor ;, a reconnu Jordi Alba, qui a insisté sur la nécessité de croire en soi pour réaliser ce Championnat d’Europe. « Le football nous doit un & rdquor;, a ajouté Rodri.

Voilà à quel point la question est ardue pour l’Espagne. Jouer une finale contre la Slovaquie lors du troisième match de la phase de groupes. Pas dans les pires prévisions, l’Espagne ne s’attendait-elle à être si proche de l’abîme à ce stade du championnat.