L’Espagne produit 40% de son électricité avec du gaz en raison de l’arrêt du nucléaire

24/11/2021 à 07:48 CET

David Page

Les arrêt simultané de trois centrales nucléaires il bouleverse le jeu de contrepoids de la production d’électricité en Espagne et ce, dans une spirale de hausse des prix de l’énergie. Les travaux pour le ravitaillement de ces centrales nucléaires avaient été programmés bien à l’avance et dans le but que les trois centrales paralysées ne coïncident à aucun moment, mais pendant quelques jours les arrêts se chevaucheraient.

Le retard dans les travaux de recharge Je suis dégoûté (Tarragone), qui aurait dû s’achever samedi dernier mais durera jusqu’à jeudi, fera également coïncider son arrêt avec celui de Cofrentes (Valence) et avec Almaraz I (Cáceres) pendant au moins trois ou quatre jours cette semaine.

L’arrêt du nucléaire ne se traduit pas par une augmentation de la les prix de l’électricité, qui sont restés relativement stables, mais constamment supérieurs à 200 euros par mégawattheure (MWh). Mais le manque de quelque 3 500 MW d’énergie nucléaire en fonctionnement fait monter en flèche la production d’électricité à partir des centrales à gaz pour remplacer toute cette production perdue.

Ces derniers jours, le poids de la production d’électricité par combustion de gaz est devenu non seulement la principale source de production du mix national, mais aussi a grimpé en flèche pour concentrer près de 40 % de la production totale en Espagne, selon les relevés quotidiens de Red Eléctrica (REE), l’opérateur du système électrique.

Lundi dernier – dernier jour avec les relevés mis à jour à la clôture de cette édition – la production d’électricité par le centrales à cycle combiné (gaz naturel) représentait 39,5% de toute la production d’électricité dans le pays, contre 22% pour les parcs éoliens ou seulement 13% pour les centrales nucléaires. Les jours précédents, le poids du gaz dans la production d’électricité variait entre 38 et 41 % de la production totale.

Le poids du gaz brûlé pour produire de l’électricité a explosé ces derniers jours. 40 % de la production à cycle combiné est bien au-dessus des 25 % que concentrent ces centrales jusqu’à présent en novembre et des 14 % qu’elles ont accumulés depuis le début de 2021. La spirale de hausse du prix de l’électricité enregistrée ces derniers mois Ses principales causes sont précisément la hausse du prix international du gaz naturel (à des plus hauts historiques et qui a atteint plus de 100 euros le MWh à plusieurs reprises) et des droits d’émission de CO2 (record dépassant les 60 euros la tonne).

PLUS DE CHARBON AVANT LA FERMETURE

Même si le centrales à charbon Leurs jours sont comptés en Espagne -les compagnies d’électricité ont déjà fermé ou ont demandé l’autorisation du gouvernement pour pouvoir fermer toutes les centrales à charbon du pays sauf deux-, la combustion du charbon est en augmentation depuis trois mois en Espagne en raison de la situation des prix élevés du gaz et de l’électricité. Après des années de déclin, les centrales au charbon en activité ont rompu la tendance et augmenté leur production de 69 % en septembre ; celui-ci a plus que doublé en octobre (+124%) ; et ils l’ont augmenté de 80 % jusqu’à présent en novembre.

En attendant la clôture de l’autorisation administrative, les entreprises sont obligées de continuer à disposer de leurs centrales et de présenter au marché de l’électricité des offres de production si nécessaire. ET avec le marché de l’électricité bouleversé et avec des prix exorbitants de gaz naturel, les centrales thermiques qui s’apprêtaient déjà à fermer seulement ces derniers mois augmentent leur production et poussent l’Espagne à augmenter la combustion du charbon.

Les centrales d’Endesa à As Pontes (La Corogne) sont encore disponibles pour le marché de l’électricité. et jusqu’à il y a quelques semaines aussi celui de Litoral (Almería) ; l’usine Viesgo de Los Barrios (Cadix) ; et les usines asturiennes d’EDP de Aboño et de Soto de Ribera. Le poids du charbon continue d’être beaucoup plus faible dans la production d’électricité espagnole dans son ensemble et a continué à baisser ces dernières années : en 2019, les centrales au charbon ont contribué à 4,3 % de l’électricité, en 2020 il n’était que de 2 % et jusqu’en août de cette année son le poids était tombé à 1,6 %. Ces derniers mois, il a connu une croissance inattendue, avec des contributions comprises entre 2,4 % et 2,8 %.

Endesa a réactivé sa centrale à charbon As Pontes à La Corogne cette semaine, comme le rapporte El Periódico de España. Cette année, la compagnie d’électricité a dû la démarrer en février et juillet, mais en été elle a rencontré des problèmes de fonctionnement et a été contrainte de l’arrêter pour effectuer des travaux de conditionnement.

Fini les travaux, Endesa a activé l’un des quatre groupes de production de l’usine Et la situation actuelle du marché a fait que la centrale est entrée sur le marché cette semaine et brûle à nouveau du charbon. Endesa a acheté 140 000 tonnes de charbon ces dernières semaines pour faire face à la production qu’elle devra affronter avec As Pontes dans les prochains mois (en plus des 40 000 tonnes qu’elle avait en réserve).

LE PRIX DE LA LUMIÈRE SE CONSOLIDE AU-DESSUS DE 200 EUROS/MWh

Le prix moyen de l’électricité sur le marché de gros (dit pool) ajoutera ce mercredi son septième jour consécutif au-dessus du niveau des 200 euros par mégawattheure (MWh). Malgré les craintes que l’arrêt de trois centrales nucléaires ne provoque une nouvelle vague de prix record, le prix est resté relativement stable ces derniers jours. Stable mais grand.

Le prix moyen de ce mercredi sera de 225,70 euros/MWh, soit à peine 0,05 % de plus que la veille, selon les données de l’opérateur du marché ibérique de l’électricité (OMIE). Par rapport à 2020, le prix de ce mercredi va multiplier par près de cinq les 46,68 euros/MWh que le marché de l’électricité a atteints en moyenne le même jour il y a un an, rapporte l’Ep.

En lo que va de mes de noviembre, el mercado mayorista registra una media de unos 185 euros/MWh, unos 15 euros menos que los 200 euros/MWh de octubre, pero cuatro veces más que los 41,94 euros/MWh del noviembre de 2020. Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada -el denominado PVPC-, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirve de referencia para parte de los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el marché libre.