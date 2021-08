L’Espagne propose une loi qui permet aux citoyens de payer des hypothèques en crypto-monnaies

in

Le projet de loi, présenté par les législateurs du Parti populaire, comprend diverses incitations pour les entreprises émergentes du secteur.

Une nouvelle proposition de loi sur la transformation numérique rédigée par un groupe de législateurs espagnols permettrait d’effectuer des paiements hypothécaires avec des crypto-monnaies en Espagne.

Le nouveau projet présenté par les législateurs du Parti populaire (PP) d’Espagne réglementerait et légitimerait de nombreuses technologies émergentes dans le pays, notamment Bitcoin, Blockchain et l’intelligence artificielle (IA).

De même, le projet de loi comprend également d’autres incitations, telles que des exonérations fiscales, pour les entreprises et les organisations qui utilisent et créent des solutions basées sur ces technologies. Par exemple, le projet de loi appelle à des contrats intelligents pour gérer diverses opérations dans les banques que la loi couvrirait.

En effet, la modernisation des structures bancaires permettrait l’utilisation de la Blockchain, des crypto-monnaies et des contrats intelligents pour mener à bien des activités de routine telles que l’administration des hypothèques, ainsi que d’accélérer les compensations et les règlements générés par les polices d’assurance.

Inciter à payer des hypothèques avec la crypto

En outre, le projet de loi envisage la possibilité pour les propriétaires de payer leurs hypothèques avec des crypto-monnaies, encourageant l’utilisation de ces actifs comme méthode de commerce. Cependant, Le plan permet également aux entreprises d’investissement de développer leur propre crypto-monnaie pour acheter des prêts hypothécaires auprès des banques.

Le projet proposé offre plusieurs exonérations fiscales aux entreprises et organisations qui proposent des solutions et développent ces technologies en Espagne. Par exemple, les allégements fiscaux pour ces entreprises devraient atteindre 25 %, voire plus, selon certains critères.

Les entreprises utilisant des crypto-monnaies peuvent potentiellement être éligibles à un crédit d’impôt pour l’innovation technologique. De cette façon, promouvoir l’adoption des crypto-monnaies car cela offre un avantage clair pour le faire.

Outre son introduction dans le système hypothécaire, elle envisage de l’étendre aux polices d’assurance, avec des « smart contracts » assortis de conditions basées sur les procédures à suivre, les processus de vérification et les incidents potentiels.

Mais la législation ne concerne pas seulement le secteur financier, puisque le PP veut légiférer sur l’utilisation de la technologie Blockchain dans la chaîne alimentaire -avec un passeport attribué à une étiquette de produit pour avoir une preuve d’origine- ou de santé, pour assurer la traçabilité des médicaments. décisions et processus, et la propriété du patient de son dossier médical.

Autre législation

Comme a compté QuotidienBitcoin, Ce n’est pas la première législation espagnole en matière de crypto. Rien qu’en juillet, le parlement espagnol a approuvé une loi antifraude qui impose des amendes sévères aux personnes qui refusent de déclarer leurs avoirs en crypto-monnaie à des fins fiscales, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Avant cela, en 2018, le congrès espagnol a discuté des projets de loi liés à la technologie Blockchain. L’idée à l’époque était d’encourager l’utilisation de la technologie Blockchain pour apporter une plus grande transparence au secteur de l’administration publique, garantissant également une plus grande efficacité lors de l’exécution des processus, permettant la portabilité des données.

