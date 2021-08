L’Espagne protège 36% des terres, mais seulement 12% de la mer

05/08/21 à 16h02 CEST

L’Espagne possède l’un des niveaux de biodiversité les plus élevés d’Europe et une grande variété d’habitats (il compte 56% des types identifiés dans la directive Habitats de l’UE). Le pays compte plus de 85 000 espèces d’animaux, de champignons et de plantes, selon le premier rapport sexennal sur l’état du patrimoine naturel et de la biodiversité en Espagne présenté par le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO).

Le rapport souligne que 36% de la surface terrestre nationale bénéficie d’une forme de protection de l’environnement, mais qu’au lieu de cela, seulement 12% de la mer bénéficie d’une préservation légale.

La base de données produite par le ministère a été un effort de systématisation, même s’il a également permis de vérifier le manque d’informations sur certains groupes taxonomiques, comme les invertébrés, les bryophytes et les champignons, ainsi que sur de nombreuses espèces marines, selon l’institution.

Le rapport, coordonné par la Direction générale de la biodiversité, des forêts et de la désertification, analyse les tendances du patrimoine naturel et de la biodiversité en prenant comme année de référence 2009, la date de mise en œuvre de l’Inventaire espagnol du patrimoine naturel et de la biodiversité (IEPNB), et fait un évaluation des résultats obtenus par les principales politiques adoptées dans ce domaine.

Le document a été préparé principalement à partir des informations disponibles, au 31 décembre 2020, dans la Banque de données sur la nature, identifiée comme le système d’information intégré de l’inventaire espagnol du patrimoine naturel et de la biodiversité.

Comme principaux résultats obtenus, le document met en évidence « l’amélioration significative » enregistrée dans la connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité au cours du dernier sexennat.

Augmentation des aires protégées

Une façon de conserver et de protéger le patrimoine naturel et la biodiversité est la déclaration des zones protégées, dont le nombre et l’extension ont considérablement augmenté. Si dans l’année de référence 2009, l’aire protégée terrestre représentait 31 % du total et l’aire marine protégée 1 %, en 2020, ils sont passés à 36,2 % et 12,3 % du totall, respectivement.

À la suite de tout cela Des succès ont été obtenus dans la conservation de nombreuses espèces emblématiques, cas de l’aigle impérial ibérique (avec seulement quelques dizaines de couples dans les années 70 jusqu’à 520 couples enregistrés en 2017) ; le gypaète barbu (de 22 couples en 1982 à 133 en 2018, avec une réintroduction réussie dans les Picos de Europa et dans la Sierra de Cazorla) ; l’ours brun (d’environ 100-120 spécimens en 1989 à environ 310-350 en 2018) ; ou encore le lynx ibérique, qui dépassait fin 2020 le seuil des 1 100 spécimens enregistrés.

Malgré les efforts de conservation consentis, le Ministère considère qu’il est nécessaire de continuer à agir pour réduire les pressions sur la biodiversité, qui se sont également accrues au cours des six dernières années.

Les changements d’occupation des sols, la surexploitation des espèces, la prolifération d’espèces invasives et la pollution sont quelques-unes des principales menaces pour la biodiversité, qui sont également directement ou indirectement affectées par le changement climatique.

Les feux de forêt, la plus grande menace

Le rapport sur la biodiversité en Espagne indique que Les feux de forêt constituent le principal élément de dégradation des écosystèmes forestiers, bien que l’augmentation de l’efficacité de la gestion des incendies ait compensé son impact. En ce sens, la participation effective de MITECO aux moyens de prévention et d’extinction des incendies de forêt se démarque, en apportant un soutien aux communautés autonomes qui en ont besoin.

Les Forest Damage Networks Niveau I et II fournissent également des informations sur l’état de santé et de vitalité des forêts. Les résultats montrent que l’état général des arbres subit un processus de déclin, diminuant le pourcentage d’arbres sains, les dommages associés aux causes abiotiques étant majoritaires, principalement des dommages attribués à la sécheresse.

Le rapport indique que le pourcentage de la superficie forestière qui a un instrument de gestion approuvé est passé d’environ 10 % en 2009 à près de 20% en 2019, constituant une avancée significative, mais avec des chiffres encore inférieurs à ce qui était nécessaire.

Bien que le rapport ait une portée de six ans, il recueille les fruits de décennies de travail dans des domaines aussi pertinents que les programmes de conservation et d’amélioration des ressources génétiques forestières. Il convient de souligner le Programme espagnol pour la conservation et l’amélioration des ressources génétiques des ormes ibériques et l’obtention d’individus résistants à la graphiose, commencé en 1986.

Depuis 2014 plus de 50 000 ormes ont été fournis pour récupérer des ormes naturels perdus et pour sa plantation en milieu urbain, où l’orme retrouve le rôle d’accompagner ses habitants en apportant son ombre et sa beauté sur les places et les promenades.

L’Espagne, pays de l’UE avec le plus grand risque de désertification

D’autre part, le problème de la désertification acquiert une importance énorme en Espagne, étant le pays de l’Union européenne où ce risque est le plus grand.

En Espagne, 18% du territoire est soumis à un risque élevé ou très élevé de désertification. Les efforts pour surveiller les processus d’érosion ont culminé au cours de ce mandat de six ans avec l’achèvement récent de l’inventaire national de l’érosion des sols.

Site Web du ministère avec les différents rapports : https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/informe_anual_IEPNB.aspx

