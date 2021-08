L’Espagne, puissance du tennis olympique depuis Séoul 1988

La médaille de bronze de Pablo Carreño au tournoi de tennis individuel masculin des Jeux de Tokyo 2020 était la 13e (deux d’or, sept d’argent et quatre de bronze) d’histoire pour l’Espagne, tous réalisés depuis le retour de la raquette au programme olympique il y a 33 ans, en Séoul 1988. A partir de ce moment, la Marine a été une puissance mondiale dans le tableau des médailles, cinquième pour la qualité et deuxième pour la quantité (voir tableaux). En comptant les 16 éditions disputées depuis Athènes 1896 jusqu’à aujourd’hui, l’Espagne se classe huitième et cinquième du classement selon ces concepts.

Tableau des médailles olympiques de tennis depuis 1988

Position

Pays

Or

Argent



Bronze

Total

1. États-Unis 14 3 7 24 2. Russie 4 5 4 13 3. Suisse 3 3 0 6 4. Allemagne 3 4 2 9

5.

Espagne

2

7

4

13

6. République tchèque 2 4 5 11 7. Grande-Bretagne 2 2 0 4 8. Chili 2 1 1 4 9. Australie 1 1 4 6 10. Belgique 1 0 1 2 .- Biélorussie 1 0 1 2

Le compte a été lancé précisément à Séoul par la meilleure paire de double que le tennis national ait eue, celle qui a été formée avec grand succès Sergio Casal et Emilio Sánchez Vicario, qui a remporté la médaille d’argent après avoir chuté en finale contre les Américains Flach et Seguso. À Barcelone 1992, trois autres sont arrivés, l’argent de Jordi Arrese, le bronze d’Arantxa et l’argent de Conchita Martínez avec Sánchez Vicario elle-même en double. Depuis, la Navy n’a échoué qu’à Londres 2012. Rafa Nadal lui a bien sûr donné les deux médailles d’or récoltées jusqu’à présent : l’individuel réalisé à Pékin 2008 contre le Chilien Fernando González, et le double à Rio 2016 avec Marc López contre les Roumains Mergea et Tecau.

médailles espagnoles

Jeux

Individuel M

Individuel F

Double H

Double F

Séoul 88 – – Casal / Sánchez V. (P) – Barcelone 92 ​​Arrese (P) Sánchez V. (B) – Martínez / Sánchez V. (P) Atlanta 96 Bruguera (P) Sánchez V. (P) – Martínez / Sánchez V. (B) Sydney 00 – – Corretja / Costa (B) – Athènes 04 – – – Martínez / Ruano (P) Pékin 08 Nadal (W) – – Medina / Ruano (P) Londres 12 – – – – Rio 16 – – Nadal / M. López (O) – Tokio 20 Carreño (B) – – –

Arantxa est le leader espagnol des médailles, avec quatre, devant les trois de Conchita et les deux de Nadal et Ruano. La dominatrice absolue de tous les temps est l’Américaine Venus Williams, avec cinq, devant sa sœur Serena et le Britannique Reginald Doherty.