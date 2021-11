L’Espagne, qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

14/11/2021

Le à 22:51 CET

L’Espagne de Luis Enrique a battu la Suède au minimum avec un but d’Álvaro Morata et participera à la Coupe du monde au Qatar 2022, comme l’ont fait les équipes nationales d’Allemagne, du Danemark, de France, de Belgique, de Croatie et du Portugal. Avec un stade La Cartuja rempli à ras bord, la sélection a clôturé le classement dans les dernières mesures de la rencontre.

L’équipe espagnole, qui est parti d’une position privilégiée après avoir profité du propre revers de la Suède (2-0) en Géorgie, n’a pas échoué face à l’équipe scandinave et a directement accédé à la prochaine Coupe du monde : ils évitent un nouveau play-off auquel iront les hommes de Janne Anderson, qui avaient des options tout au long du match.

La sélection participera ainsi à son énième championnat du monde : L’Espagne n’est pas en reste depuis l’Allemagne 1974 et seulement à six reprises il n’a pas participé à toute son histoire. L’équipe nationale, en plus, fait partie de cette liste restreinte d’équipes qui ont remporté au moins un titre avec le Brésil (5), l’Allemagne (4), l’Italie (4), l’Argentine (2), la France (2), l’Uruguay (2) et l’Angleterre (1 ).