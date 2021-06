L’Espagne reçoit lundi un été “étouffant” dans presque tout le pays

18/06/2021 à 9h46 CEST

L’Espagne s’apprête à recevoir un été “étouffant”, plus chaud que la normale (jusqu’à 2°C de plus dans certaines zones de l’intérieur du pays), selon les prévisions des météorologues. À l’heure actuelle, jusqu’à présent cette année, il y a déjà eu une augmentation de 1,2 ° C au-dessus de la moyenne. Les régions de l’intérieur seront les plus touchées et le nord-ouest de la péninsule aura une situation un peu meilleure.

Le lundi 21 juin, l’été astronomique commence en Espagne, bien que l’été météorologique ait déjà commencé le 1. C’est en tout cas une saison marquée par la chaleur et la stabilité atmosphérique dans notre pays.

L’Agence météorologique espagnole (AEMET) a fait sa prédiction sur ce que sera l’été cette année et s’engage à une période estivale avec des températures plus élevées que d’habitude en Espagne, sauf pour le nord-ouest de la péninsule, pendant les mois de juin, juillet et août.

Aemet prédit que, pendant l’été météorologique, il y a une probabilité de 50% à 60% que les températures dépassent les valeurs habituelles dans toute l’Espagne, sauf dans le nord-ouest de la péninsule. Dans ce domaine, les valeurs usuelles seront prises, en prenant comme référence la période comprise entre 1981 et 2010.

Jusqu’à ce mardi 15 juin, l’année 2021 présente une anomalie en Espagne de 1,2º C au-dessus de la moyenne. Cela en fait, jusqu’à présent, la sixième année la plus chaude de la série espagnole. De plus, cette tendance ne semble pas changer au cours de la période estivale.

Outre l’agence d’État, les experts météorologiques sont d’accord avec les prévisions. Le portail Meteored décrit un scénario de « suffocation & rdquor ; durant cet été, encore plus que les années précédentes.

Selon Meteored, le trimestre de juin, juillet et août devrait être plus chaud que la normale sur l’ensemble du territoire national, bien qu’avec des différences entre les régions.

Au niveau synoptique, il semble que la dorsale anticyclonique sera centrée sur la verticale péninsulaire, de sorte que plusieurs poussées d’air tropical continental (chaud et sec) pourront se produire, sans oublier qu’en été la péninsule ibérique « fabrique » sa propre chaleur, car c’est pratiquement un mini-continent. Il n’y a pas d’anomalies significatives dans la pression de surface, bien que les vents du sud et de l’est prédominent probablement.

Dans quelles communautés un été « étouffant » est-il prévu ?

D’après les cartes, dans le Communauté de Madrid, une bonne partie de Castilla-La Mancha, au sud de Castilla y León et au sud-ouest de l’Aragon Les températures peuvent être de 1°C à 2°C au-dessus de la moyenne, il pourrait donc s’agir d’un été record dans ces régions, ce qui s’est répété ces dernières années.

Selon l’ECMWF, dans de nombreuses régions de l’intérieur de la péninsule, nous pourrions avoir des températures allant jusqu’à 2º C au-dessus de ce qui serait normal en été.

Dans le reste de l’intérieur de la péninsule, en Catalogne et à Minorque, nous nous attendons à des valeurs d’environ 0,5-1º C plus élevées que d’habitude. Il semble qu’à l’est, les côtes andalouses, la côte cantabrique, l’extrême sud-ouest, les îles Canaries et la plupart des îles Baléares seront « épargnées », puisque des anomalies allant jusqu’à 0,5°C au maximum sont attendues.

Como bien sabemos todos, en verano la subsidencia (asociada a las altas presiones) refuerza la estabilidad en la troposfera inferior, por lo que las precipitaciones son escasas, pero con matices, ya que las tormentas pueden cambiar el balance pluviométrico de la estación en pocas Heures. Les prévisions suggèrent qu’il sera probablement plus sec que d’habitude dans le nord-est, avec la même tendance, bien que dans une moindre mesure, dans le sud-est et le sud.

Il est fort probable que le prochain trimestre sera plus sec que d’habitude dans le nord-est de la péninsule.

Nous sommes susceptibles de voir moins d’orages que les autres étés en Catalogne et en Aragon, où dans certaines zones de montagne, l’été est l’une des saisons les plus pluvieuses de l’année.

Dans la Communauté Valencienne, Région de Murcie, au sud-est de Castilla-La Mancha, à l’ouest de l’Estrémadure et dans certaines parties de l’Andalousie, il semble que les précipitations seront plus rares que d’habitude, bien que précisément les valeurs moyennes soient maigres dans la plupart de ces communautés au cours de la l’été.

Le deuxième printemps le plus sec du XXIe siècle

En revanche, la saison déjà terminée a été le quatrième printemps le plus sec depuis le début de la série historique en 1961, et le deuxième le plus sec du 21e siècle, seulement derrière celui de 2005.

Plus précisément, le printemps dernier a été très sec. 114,5 l/m2 ont été accumulés tout au long du trimestre dans l’ensemble de l’Espagne continentale, une valeur qui représente 67% de la valeur normale de la période de référence, soit les deux tiers.

Le printemps a été sec ou très sec, en particulier dans le tiers nord et la moitié ouest de la péninsule, ainsi que dans les îles Canaries. Il est devenu extrêmement sec dans l’est du Pays basque, la Navarre et le nord-ouest de Huesca. Au contraire, les précipitations ont été supérieures aux valeurs normales, voire les doublant, dans le sud de la Communauté valencienne, la Région de Murcie et l’extrémité orientale de l’Andalousie. Aux Baléares, il avait un caractère normal.

Cela peut vous intéresser : Ils prédisent un été très chaud à la fin du phénomène La Niña