L’Espagne récupère en novembre 72% des touristes internationaux de 2019

01/04/2022 à 09:35 CET

PE

L’Espagne a récupéré en novembre 72 % de la des touristes internationaux sont arrivés au cours du même mois de 2019, selon les données publiées ce mardi par l’Institut national de la statistique (INE).

Les plus de 3,3 millions de touristes qui ont visité l’Espagne en novembre représentent une augmentation de 54% par rapport à 2020 et ils portent à 28,2 millions le chiffre cumulé sur les 11 premiers mois de l’année. Les dépenses en novembre ont augmenté à un rythme plus élevé, 63,8%, atteignant 31 274 millions d’euros entre janvier et novembre.

Pour le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, ces données confirment que le La reprise du tourisme international a poursuivi sa « progression progressive » en novembre, malgré l’augmentation des infections sur les principaux marchés européens.

« Mois après mois, nous voyons comment L’Espagne se rapproche des volumes de touristes et de dépenses qu’elle avait en 2019, bien que l’incertitude associée à la nouvelle vague pourrait retarder la reprise des niveaux pré-pandémiques du tourisme international, qui dépendra de sa durée comme nous l’avons vu lors des vagues précédentes », a-t-il déclaré.

Cependant, selon Maroto, la confiance dans les voyages en Espagne sont plus élevés en raison des niveaux élevés de vaccination dans notre pays, ce qui suggère un total d’arrivées de touristes internationaux au quatrième trimestre 2021 entre 10,2 et 10,6 millions, ce qui représente entre 62% et 64% de celles reçues au cours de la même période de 2019.